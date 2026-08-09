新聞眼／別讓依法行政 成政府怠惰藉口

澎湖湖西鄉發生疑似父母棄養兒女悲劇，最令人鼻酸的是八名未成年孩子擠居四坪大破舊隔間內，自生自滅長達八個月，直到民代揭露，這群被遺忘的孩子才「見光」。當中留滯家裡最大的孩子才十四歲，卻扛起照顧七名弟妹責任，這已不是單純的家庭失能，我們的社會安全網為何接不住。

位在澎湖離島這個案家生養十三名子女，但父親放任不管，母親離家帶走孩子的社福補助帳戶，等同奪走孩子最基本的生活保障。其中五個已成年孩子中輟學業外出打工謀生，留滯的八名未成年孩子「大的養小的」，家庭環境惡劣，三餐不繼，凌晨遊走街頭也無人聞問，澎湖社會處宣稱兩年前即開案關懷，難道未意識到這個家庭早已搖搖欲墜？

諷刺的是，湖西社福中心與案家近在咫尺，敏感神經卻未被挑動，八個孩子困在髒亂不堪的蝸居中，不禁讓人懷疑，需要到何種程度才該介人安置，救人於水火。

澎湖縣社會處稱，案家「尚未達到緊急安置標準」。然而，當主要照顧者失聯半年以上，孩子生活環境惡劣、深夜在外遊蕩，都不構成「被保護」要件，難道要等到餓死或發生明確傷害，這樣的社安網豈不是永遠慢半拍，如何接住有需要照顧的人。

法律專家指出，兒少保護不只針對遭受肢體暴力的孩子，長期缺乏適當照顧、生活在極度惡劣環境，甚至影響身心發展，同樣涉及遺棄、身心虐待及保護安置。但我們的政府，常見被僵化的行政標準綁住，導致「依法行政」形成行政怠惰的藉口。

政府固然不能輕率將孩子強制帶離家庭，但是「兒少最佳利益」不能輕忽。當父母教養功能已經崩解，就應評估親屬照顧、寄養、安置等方案；而我們的社安網，更不應在危機發生後，才來承接無助者，而應在危機形成之前，即能發揮作用，才是正辦。