澎湖13孩悲歌 母捲補助失聯8個月沒人發現？學者籲補社安網漏洞

澎湖縣爆出「小孩養小孩」悲歌，一對夫妻生養13名子女，母親捲走社福補助帳戶失聯8個月，年長兄姊外出打工照顧其餘未成年弟妹。示意圖／ingimage

澎湖縣湖西鄉尖山村爆出「小孩養小孩」悲歌，一對夫妻生養13名子女，母親捲走社福補助帳戶失聯8個月，年長兄姊外出打工照顧其餘未成年弟妹，消息曝光引發社會譁然。樹德科大社工系主任徐國慶直言，若社工未發現主要照顧者消失，凸顯訪視敏感度不足，若早已察覺卻放任不管，也必須檢討制度漏洞。

樹德科大社工系主任徐國慶表示，依社會安全網機制，具有重大照顧負擔的家庭本就是持續追蹤對象，尤其該家庭仍有8名未成年子女，社工除協助連結低收入、教育、醫療及生活等資源，也應依風險程度設定訪視頻率，一般約每1至3個月關懷或聯繫一次。

徐國慶認為，母親失聯長達8個月，期間理應經過數次訪視或聯繫，「如果一直沒有看到媽媽」，就應提高警覺。社工訪視不能只看孩子有沒有飯吃、能否上學，更應掌握主要照顧者是否仍履行親職、生活費來源及家庭照顧角色是否改變。

他分析，年長兄姊打工、寄錢回家，加上父親偶爾出現，可能讓家庭表面仍能運作，反而掩蓋照顧失衡危機，建議縣府全面檢視8個月來的訪視紀錄、風險評估及跨單位通報流程，提升第一線社工訪視敏感度，避免下一個高風險家庭再被漏接。

一名曾任第一線的社工說，多子女弱勢家庭若具低收入戶等福利資格，除了家庭扶助外，不同年齡子女還可能符合兒少生活、教育等不同補助，每個都可以補助，還會累加，家長通常抱著「大的帶小的」就會自己長大的心態愈生愈多。

他說，多子女高風險家庭不能只停留在補助有沒有核發，政府的補助是給孩子保障基本生活與受教權，如果主要照顧者已經離家，補助帳戶卻仍由其掌握，真正照顧弟妹的兄姊反而得靠打工維持一家生活，社福體系就必須重新檢視，錢給出去了，是否真正接住了孩子。

至於是否應強制安置，樹德科大兒家系副教授顏世慧認為，須由社工進一步評估孩子年齡、家庭功能及祖父母等親屬是否具照顧能力；若親屬仍有能力提供適當照顧，讓孩子留在熟悉的家庭環境成長未必不好，但若居住及照顧環境已不適合兒少生活，社會處就應積極介入，必要時安排托育或安置。

顏世慧強調，兒少能否平安成長、正常學習，才是處理此案最優先的考量，台灣面臨少子女化，更應該把每一名孩子照顧好，這起事件也凸顯家庭教育重要性，生育不只是「把孩子生下來」，父母更有責任提供基本照顧與成長環境，政府則應重新檢視高風險及脆弱家庭的發掘、通報與介入機制，避免再出現小孩養小孩的悲劇。