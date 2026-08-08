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垃圾堆積如山…澎湖8童遭棄養4坪屋內慘況曝光 縣府大動作訪視吃閉門羹

聯合報／ 記者巫鴻瑋王昭月／澎湖即時報導

澎湖縣湖西鄉尖山村發生一對夫妻接連生育13名子女，母親卻捲款離家8個月，父親也不聞不問，留下8名未成年孩童擠在4坪隔間「小孩養小孩」的嚴重棄養案件，今天現場慘況影像曝光，屋內生活空間極度髒亂，垃圾堆積如山，令人怵目驚心，但縣府今上門訪視，卻吃了閉門羹。

由於8童遭疑似棄養案件鬧上新聞，澎湖縣政府今天下午大動作展開關懷行動，縣府秘書長、衛生局長、社會處長率隊，會同當地村長、揭露此案的縣議員許育愷等人，帶領清潔人員前往該戶關懷，原計畫協助幫忙清理住家環境與關心孩子狀況。

然而縣府一行人抵達現場後卻「吃了閉門羹」，屋內的孩子疑因看到門外一口氣聚集太多官員與陌生人，心生戒備而不願意開門，縣府人員在門外關切停留約半小時後只能無奈離開。

據了解，該對狠心離家與不聞不問的父母目前皆不在家。衛生局則表示，計畫於明天指派醫師再次前往，希望能順利進入為孩子們進行健康檢查，確保幼童身體狀況無虞。

不過現場狀況顯示，該戶人家的屋內環境混亂不堪，流理台與桌面上擺滿未洗滌的碗盤、空瓶與油罐，下方的儲物空間更是塞滿垃圾雜物，衛生條件相當惡劣，難以想像多名幼童長期在此等環境下生活。

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澎湖湖西8童遭疑似棄養，現場屋內凌亂不堪。圖／讀者提供
澎湖湖西8童遭疑似棄養，現場屋內凌亂不堪。圖／讀者提供

澎湖 棄養

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