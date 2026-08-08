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父神隱母離家…澎湖兄姐照顧弟妹共13人擠4坪陋室 衛福部說話了

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導

澎湖縣湖西鄉尖山村近期發生重大兒少棄養事件，一對育有13名子女夫妻，母親離家出走、父親長年對兒女不聞不問，甫成年兄姐被迫外出打工，照顧其餘8名未成年弟妹，全數擠在4坪大環境惡劣隔間。澎湖縣社會處稱此案未達強制緊急安置保護程度。對此，衛福部保護司指出，按「兒少權法」，任何人不得遺棄兒少，此類案件應視為兒少保護案件，由社工考量兒少最佳利益安置。

衛福部保護司司長郭彩榕說，雖尚未掌握本案案情，不過依「兒少權益與福利保障法」第49條第1項「任何人對於兒童及少年不得有下列行為」，第一款即為「遺棄」，兒少遭遺棄案件應依兒少保護案件通報流程，由地方政府社會局處介入處理，包括進行安置、提供後續保護措施，可使用的安置資源包括安置於其他親屬、寄養家庭或安置機構。

由於此案是由成年兄姐照顧弟妹，但兒少生活條件惡劣，外界關注，此安排是否合適？澎湖縣議員許育愷批評，縣政府未啟動緊急安置，對案件處置怠惰；澎湖縣社會處長周柏雅則說，本案特殊且複雜，已要求針對個案舉辦專家研討會，但未達強制緊急安置保護程度。郭彩榕則說，針對遭遺棄兒少保護個案，應由社工審視案家情況，以「兒少最佳利益」為優先考量，協助孩童安排安置資源。

澎湖縣議員許育愷（左）痛批縣府社會處官員消極怠惰。圖／取自澎湖縣議會
澎湖縣議員許育愷（左）痛批縣府社會處官員消極怠惰。圖／取自澎湖縣議會

澎湖 兒少 衛福部

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