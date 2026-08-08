小孩照顧小孩…澎湖傳嚴重兒童棄養「8幼童擠4坪房」父母只為領補助

澎湖縣湖西鄉尖山村近日傳出一起嚴重的兒童棄養事件，一對夫妻陸續生育13名子女，母親竟在8個月前離家出走，父親也長期不聞不問，導致才剛成年的兄姊被迫外出打工，照顧其餘未成年的8名弟妹，孩子全擠在僅4坪大、環境極度惡劣且散發異味的破舊隔間內，場面令居民鼻酸，民代則砲轟澎湖縣府作法怠惰消極。

縣議員許育愷痛批縣府社會處官員消極怠惰、做官不親民，任由幼童在凌晨2點的暗黑街頭遊盪、長期營養不良。社會處長周柏雅則回應，全案具特殊性與複雜度，已要求舉行個案專家研討會，但強調「目前尚未達到強制緊急安置的保護程度」，引發議員痛斥。

據了解，該戶人家位於湖西鄉尖山村，居住空間堆滿雜物與垃圾，衛浴與廚房環境極度混亂，該對夫妻共生下13名子女，除去已成年離家者，目前尚有8名未成年孩子困居於此。

母親自8個月前離家後音訊全無，更將幼童的證件與領取社會福利補助的銀行帳戶全數帶走，導致孩子們頓失經濟來源，較大的孩子不得不輟學或打工賺錢，獨力挑起照顧弟妹的重擔。

附近居民透露，這些孩子長期營養不良，經常可見較大的兄姊帶著幼童踱步，甚至在凌晨2點多仍在戶外遊蕩，身心狀況令人堪憂。

「房子住了8個小孩，一間房間才4坪，裡面還傳出陣陣異味，這叫脆弱家庭？這根本是怠惰！」澎湖縣議員許育愷前天在議會質詢社會處長周柏雅時，情緒相當激動。

許育愷痛批，社福中心距離該戶僅幾步之遙，處長卻連一次現場都沒去過，只會看同仁的書面報告，完全不了解孩子的慘狀。

許育愷直指，母親將生孩子當成領補助的工具，拿了錢就跑，父親則是見錢才出現，「最大的孩子才14歲，怎麼讓小孩照顧小孩？」他強烈要求縣府動用兒少法，立即向法院聲請緊急強制安置，並凍結遭父母扣留的補助帳戶。

面對議員的嚴詞抨擊，社會處長周柏雅承認自己確實未曾親自前往現場，但強調社會處有持續關心該戶「脆弱家庭」。周柏雅表示，該案家庭成員眾多且年齡層跨度大，涉及就學、照顧等特殊性與複雜度，已要求召開個案專家研討會來尋求妥當處置「目前該案尚未達到強制緊急安置的安全性保護程度」。

許育愷火大反駁「幼童凌晨在外面跑、沒大人顧，叫沒有安全性問題？」許育愷痛心表示，幼童長期缺乏關愛與教養，連話都講不清楚，若縣府再不用雷霆手段介入緊急安置，「我就帶這群孩子來議會，看哪位官員動惻隱之心！」