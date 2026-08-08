新北警全市大掃蕩！一晚查獲毒酒駕36件另逮39人 4至6月毒駕降38.5%

為守護市民用路安全，新北警昨天展開第5波全市同步取締毒（酒）駕專案，共動員787名警力、設置92處路檢點，計查獲毒駕30件、酒駕6件，36輛車均移置保管。另查獲通緝犯27人、其他刑事案7件10人及失聯移工5人，有效強化道路安全及治安。

新北市警局表示，今年持續以高強度執法手段打擊毒駕，除透過全市同步專案勤務強化嚇阻，也持續運用科技偵查、情資分析及勤務精準部署，統計今年4至6月份毒駕交通事故計40件，較1至3月份65件下降38.5%，顯示防制作為已逐步發揮成效。

新北警指出，立院已於7月28日三讀通過道路交通管理處罰條例部分條文修正，待新法施行後，機車毒駕罰鍰提高至12萬元（現行9萬元）、汽車毒駕提高至15萬元（現行12萬元），毒駕拒測罰鍰則提高至27萬元（現行18萬元），並均涉及吊銷駕照及沒入車輛等處分。

本次修法另增訂毒駕同車乘客連坐處罰規定，明知駕駛人有毒駕行為仍搭乘者，18歲以上同車乘客將處6000元至1萬5000元罰鍰；惟年滿70歲、心智障礙者及汽車運輸業之乘客不在此限。新北警呼籲切勿心存僥倖毒駕上路，也不要將車輛交由可能毒駕之人使用，以免害人害己造成無法挽回的生命悲劇。

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北警昨晚舉行全市同步大掃蕩。記者黃子騰／翻攝