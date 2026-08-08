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桃園平鎮87歲翁打死骨折妻命案 桃檢向法院聲押獲准

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園平鎮87歲陳姓地主疑因不滿遭碎唸，昨午涉嫌持鐵棍、鐵尺毆打因骨折而行動不便的81歲妻子致死，桃園地檢署連夜複訊依殺人罪向法院聲請羈押；陳翁的律師上午趕到地院會面、閱卷，法官隨即召開羈押庭，庭訊過程很短，迅速裁定收押但未禁見。

據悉，被告陳翁昨深夜遭檢方向法院聲押，在院方候審室過了一夜，家屬聘請的律師上午10時到地院與陳翁會面溝通，律見後進行閱卷，了解檢方聲押所提出的證據及理由，桃園地院值日法官迅速召開羈押庭，由於案情單純，也迅速做出收押裁定。

這起命案發生在父親節前夕的昨天下午，桃園市警察局平鎮分局接獲通報，指平鎮區一處住家發生死亡案，警方到場發現81歲陳魏姓婦人倒臥沙發死亡，較死者年長6歲的陳姓丈夫則在現場，警方隨即封鎖現場調查，並將陳翁帶回偵辦。

檢警調查，老婦近期因骨折導致行動不便，生活起居需由長照人員或是丈夫協助，昨天照服員因故未到陳家，與老夫妻同住的小兒子正巧外出辦事，留下陳翁獨自照顧妻子，詎料雙方因故不快起口角，加上老妻又不斷碎唸，陳翁疑情緒失控，拿起鐵棍、鐵尺持續毆打妻子的頭部等處致死。

據悉，陳翁與妻育有3子，平時是小兒子與父母同住，但7日下午因故外出，二兒子夫妻返家探視二老時，發現媽媽全身血倒在沙發已無呼吸心跳，隨即報警；警方將案件通報桃園地檢署後，檢察官王映荃立即指揮偵辦，並於7日下午率法醫前往案發住處勘驗現場及相驗死者，預計下周擇期解剖確認死因。

陳翁經檢察官訊問後，檢方認涉刑法第271條第1項殺人罪嫌，向桃園地方法院聲請羈押；檢方同步通報犯罪被害人保護協會桃園分會，由人員即時關懷死者家屬，提供陪伴及法律服務。

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桃園平鎮昨午發生87歲陳姓地主因故打死81歲骨折妻子命案，桃園地檢署外勤檢察官王映荃立刻率法醫到場勘驗，經連夜複訊後將陳翁向法院聲押獲准。記者陳恩惠／攝影
桃園平鎮昨午發生87歲陳姓地主因故打死81歲骨折妻子命案，桃園地檢署外勤檢察官王映荃立刻率法醫到場勘驗，經連夜複訊後將陳翁向法院聲押獲准。記者陳恩惠／攝影

平鎮 聲押 命案 死亡 骨折 桃園 妻子

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