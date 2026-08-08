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最痛父親節…中和公公殺媳婦命案 被害媳父親失眠就跑殯儀館陪女兒

聯合報／ 記者王長鼎黃子騰／新北即時報導

新北市中和區日前發生震驚社會的家庭悲劇，年輕開朗的張姓女子不幸離世，留給娘家無限哀思。隨著今年父親節到來，張女表姊發文吐露心聲，這成了小舅舅失去愛女後的第一個父親節。本該是團圓歡慶的日子，如今卻因缺了最掛念的身影，而顯得格外漫長與孤寂。

34歲媳婦長期與66歲公公因金錢觀念和教養問題摩擦不斷，媳婦指控公公會在家抽菸；公公則懷疑媳婦外遇，月上26日晚間前往公公家接4歲女兒，慘遭公公涉持水果刀猛砍40多人當場喪命，有網友找到她生前在網路社群最後貼文「阿嬤養的」，還放上多張一整鍋麵的照片，惹哭500萬人，都說「下輩子要幸福。」

回顧事發至今，張女家屬在悲痛中強忍淚水處理後續。表姊特別感謝犯罪被害人保護協會第一時間的陪伴與引導，讓痛失至親的家屬在混亂無助中找到方向。這段日子裡，小舅舅白天奔波於後事與相關事務，夜深人靜時若難以入眠，便會獨自前往殯儀館陪伴女兒。他像往常一樣訴說日常、分享孩子點滴，延續父女間未竟的溫暖對話。

「她一直是那個陽光、正面、愛笑的女孩。」表姊憶起，生前的張女總是人緣極佳，家庭群組裡常滿溢著孩子與外婆嬉鬧的影片。看著下一代漸漸長大，神情中流露出如同母親般漂亮而倔強的模樣，正是全家人心中最深的依戀與驕傲。

一場突如其來的劫難，將至親硬生生剝離，至今仍讓家屬難以釋懷。然而，在冰冷的悲傷背後，文字間流淌著無盡的思念與守護。家屬盼藉由回憶，讓外界記住她曾是那般溫暖而燦爛地被愛著，也讓這份化不開的父女深情，在記憶中永遠安放。

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悲傷父親節，新北市中和區上月發生遭公公砍殺媳婦40多刀喪命，被害張女的父親<a href='/search/tagging/2/失眠' rel='失眠' data-rel='/2/104985' class='tag'><strong>失眠</strong></a>就奔殯儀館陪伴女兒。聯合報系資料照
悲傷父親節，新北市中和區上月發生遭公公砍殺媳婦40多刀喪命，被害張女的父親失眠就奔殯儀館陪伴女兒。聯合報系資料照

父親節 殯儀館 中和 失眠

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