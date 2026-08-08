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影／三峽警勇警匪追逐連開4槍破胎逮毒犯 義消熱血協助破窗

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市三峽警分局昨晚查獲一起涉嫌毒駕及妨害公務案件。警方執行巡邏勤務時，發現犯嫌古男駕車擦撞民車後拒檢逃逸，嚴重危害公共安全。員警依警械使用條例合法使用警械制止，順利將犯嫌逮捕到案，警詢後依法移送新北地檢署偵辦。

三峽警分局二橋派出所員警昨晚執行巡邏勤務，在鶯歌區文化路與中正二路口發現古男駕駛一輛黑色汽車擦撞2輛車，隨即上前攔停。不料，駕駛拒絕配合盤查並駕車衝撞逃逸，對現場員警及用路人安全造成立即威脅。

為制止危害擴大，員警依法喝令停車未果，依警械使用條例朝車輛輪胎射擊。員警先於文化路口射擊3發，犯嫌仍加速逃逸；隨後於館前路口再次射擊1發，總計開立4發子彈。追緝過程中，2名熱心義消見狀主動加入協助。

犯嫌一路逃竄至鶯歌區碧龍巷，因車輛3個輪胎遭擊破無法行駛而停下。義消協助破窗後，與員警合力將犯嫌制伏逮捕。警方於現場查扣安非他命吸食器、分裝袋及毒品殘渣等證物。

經檢測，犯嫌古男酒測值為零，但毒品初步篩檢呈安非他命陽性反應。全案依涉嫌妨害公務、違反毒品及公共危險罪嫌移送偵辦外，警方另針對其危險駕駛行為開立多張罰單，包含拒絕攔檢逃逸、違規臨停、闖紅燈、逆向行駛及毒駕等，累計最高罰鍰達20萬3400元。

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新北市三峽員警昨晚英勇警匪追逐連開4槍破胎逮<a href='/search/tagging/2/毒犯' rel='毒犯' data-rel='/2/118731' class='tag'><strong>毒犯</strong></a>，義消熱血協助破窗抓人。記者王長鼎／翻攝
新北市三峽員警昨晚英勇警匪追逐連開4槍破胎逮毒犯，義消熱血協助破窗抓人。記者王長鼎／翻攝

新北市三峽員警昨晚英勇警匪追逐連開4槍破胎逮毒犯，義消熱血協助破窗抓人。記者王長鼎／翻攝
新北市三峽員警昨晚英勇警匪追逐連開4槍破胎逮毒犯，義消熱血協助破窗抓人。記者王長鼎／翻攝

新北市三峽員警昨晚英勇警匪追逐連開4槍破胎逮毒犯，義消熱血協助破窗抓人。記者王長鼎／翻攝
新北市三峽員警昨晚英勇警匪追逐連開4槍破胎逮毒犯，義消熱血協助破窗抓人。記者王長鼎／翻攝

新北市三峽員警昨晚英勇警匪追逐連開4槍破胎逮毒犯，義消熱血協助破窗抓人。記者王長鼎／翻攝
新北市三峽員警昨晚英勇警匪追逐連開4槍破胎逮毒犯，義消熱血協助破窗抓人。記者王長鼎／翻攝

三峽 毒犯 鶯歌 毒駕

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