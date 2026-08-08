影／三峽警勇警匪追逐連開4槍破胎逮毒犯 義消熱血協助破窗

澎湖縣湖西鄉尖山村一對夫妻生育十三名子女，母親八個月前捲走兒女具領社福補助的帳戶離家出走，父親對兒女也長期不聞不問，導致剛成年的兄姊被迫輟學打工，照顧其餘未成年八名弟妹，孩子們擠在僅四坪大、環境極度惡劣且散發異味的破舊隔間內自生自滅，民代砲轟縣府處理作為怠惰消極。

2026-08-09 00:00