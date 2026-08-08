酒測破0.7、毒品快篩也陽性 大安警1周連抓2名「酒毒雙駕」

台北市大安區一周內接連查獲兩起「酒駕又疑似毒駕」案件，28歲施姓男子酒測值高達每公升0.77毫克，唾液快篩同時驗出安非他命、愷他命陽性；42歲王姓男子酒測值也達0.73毫克，安非他命快篩呈陽性，遇警攔查時還一度加速逃逸，最後仍被追上。

大安警分局表示，第一起發生在8月1日上午11時許，敦化南路派出所員警巡邏時，發現施男駕車交通違規，依法攔停查驗。員警靠近後聞到施男身上有濃厚酒味，他也顯得情緒激動、坐立難安。

警方對施男實施酒測，數值達每公升0.77毫克，另以毒品唾液快篩檢測，結果安非他命及愷他命均呈陽性反應，警方當場依公共危險罪現行犯逮捕。

第二起發生8月7日凌晨，警方執勤時發現42歲王男駕車違規，示意停車受檢，王男卻突然加速逃逸，員警追緝，一路追至光復南路口將他攔下。

警方對王男酒測，數值達每公升0.73毫克；員警另發現他有疑似施用毒品後的特徵，實施唾液快篩，結果呈安非他命陽性反應。

警方詢後，兩案均依毒品及公共危險罪嫌，移送台北地檢署偵辦；涉案車輛也依規定移置保管並吊扣牌照。

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