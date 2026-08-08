聽新聞
0:00 / 0:00

酒測破0.7、毒品快篩也陽性 大安警1周連抓2名「酒毒雙駕」

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市大安區一周內接連查獲兩起「酒駕又疑似毒駕」案件，28歲施姓男子酒測值高達每公升0.77毫克，唾液快篩同時驗出安非他命、愷他命陽性；42歲王姓男子酒測值也達0.73毫克，安非他命快篩呈陽性，遇警攔查時還一度加速逃逸，最後仍被追上。

大安警分局表示，第一起發生在8月1日上午11時許，敦化南路派出所員警巡邏時，發現施男駕車交通違規，依法攔停查驗。員警靠近後聞到施男身上有濃厚酒味，他也顯得情緒激動、坐立難安。

警方對施男實施酒測，數值達每公升0.77毫克，另以毒品唾液快篩檢測，結果安非他命及愷他命均呈陽性反應，警方當場依公共危險罪現行犯逮捕。

第二起發生8月7日凌晨，警方執勤時發現42歲王男駕車違規，示意停車受檢，王男卻突然加速逃逸，員警追緝，一路追至光復南路口將他攔下。

警方對王男酒測，數值達每公升0.73毫克；員警另發現他有疑似施用毒品後的特徵，實施唾液快篩，結果呈安非他命陽性反應。

警方詢後，兩案均依毒品及公共危險罪嫌，移送台北地檢署偵辦；涉案車輛也依規定移置保管並吊扣牌照。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北市大安警分局一周內逮捕兩名酒毒雙駕嫌疑犯。記者廖炳棋／翻攝
台北市大安警分局一周內逮捕兩名酒毒雙駕嫌疑犯。記者廖炳棋／翻攝

快篩 酒測 毒品

延伸閱讀

公車駕駛吃藥唾液快篩陽性遭疑涉毒 陳怡潔喊話市府應有複驗機制

影／三峽傳槍響！嫌隙口角開槍恐嚇 警方跨區桃園迅速逮獲4嫌送辦

惡男半小時連闖5紅燈撞殘行人 甚至又毒駕遭檢求10年重刑

馬航強制機師毒品檢測 未完成不得執行飛航任務

相關新聞

疑遭棄養…兄姊輟學養8弟妹 擠4坪房

澎湖縣湖西鄉尖山村一對夫妻生育十三名子女，母親八個月前捲走兒女具領社福補助的帳戶離家出走，父親對兒女也長期不聞不問，導致剛成年的兄姊被迫輟學打工，照顧其餘未成年八名弟妹，孩子們擠在僅四坪大、環境極度惡劣且散發異味的破舊隔間內自生自滅，民代砲轟縣府處理作為怠惰消極。

澎湖棄養案…未達保護程度？ 學者批風險辨識失靈

澎湖縣湖西鄉爆出一對父母疑似留下一群幼童擠在狹小髒亂破房自生自滅，澎湖縣政府以「未達保護程度」為由，未執行緊急處置。法界人士直指父母的行為，已高度涉犯兒少法與刑法遺棄罪，主管機關「於法有疑」。社工學者更痛批，主要照顧者失聯長達半年未被發現，凸顯第一線社安網的風險辨識嚴重失靈。

新聞眼／別讓依法行政 成政府怠惰藉口

澎湖湖西鄉發生疑似父母棄養兒女悲劇，最令人鼻酸的是八名未成年孩子擠居四坪大破舊隔間內，自生自滅長達八個月，直到民代揭露，這群被遺忘的孩子才「見光」。當中留滯家裡最大的孩子才十四歲，卻扛起照顧七名弟妹責任，這已不是單純的家庭失能，我們的社會安全網為何接不住。

澎湖家庭疑棄養案…縣府啟動跨局處專案逐一評估安全 防二度傷害

針對澎湖縣議員許育愷於議會揭露縣內某家庭多名兒少疑似未受適當照顧，且傳出兒少身分證件、存摺與社會補助款項可能遭不當使用等情事，澎湖縣政府昨晚間聲明表示，保障兒少安全是最高原則，已將本案列為「重大兒少保護案件」，即刻啟動跨局處專案處理，將依法查明事實，並採取必要的保護與照顧措施。

上半年 1天3兒童受傷害

近期屢傳未滿十二歲兒童受到傷害案件，根據警政署統計，今年上半年兒童少年被害數據，兒少被害一萬四九一人，其中又以「一般傷害」最多；未滿十二歲兒童被害一八六○人，較去年同期增加了近二成三。

澎湖13孩悲歌 母捲補助失聯8個月沒人發現？學者籲補社安網漏洞

澎湖縣湖西鄉尖山村爆出「小孩養小孩」悲歌，一對夫妻生養13名子女，母親捲走社福補助帳戶失聯8個月，年長兄姊外出打工照顧其餘未成年弟妹，消息曝光引發社會譁然。樹德科大社工系主任徐國慶直言，若社工未發現主要照顧者消失，凸顯訪視敏感度不足，若早已察覺卻放任不管，也必須檢討制度漏洞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。