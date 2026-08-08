支援不足…寒暑假輔導班 易成特教資源空窗期

目前正值暑假期間，不料中部近日卻傳出在暑期輔導課期間發生特教生攻擊教師的校安事件。特教專業教師直言，寒暑假輔導班還不是制式班級，資源銜接上確實易出現空窗期；教師團體也指出，該案確實揭露暑輔特教長期支援不足的問題。

新北特殊教育學校教師張羽柔表示，寒、暑假輔導班挑戰較高，帶班老師必須短時間內了解學生特質，即便有人告知特殊生的狀況，也很難馬上上手，畢竟帶學生都需要一定的默契與磨合。

張羽柔也談到，比較特殊的個案需要申請助理員，但寒、暑假輔導班或營隊等，容易成為資源銜接的空窗期，因輔導班還不是制式的班級，縣市政府可能傾向等到九月開學後才辦理，尤其小學升國中，國中升高中等學生「換階段」的過程中，容易出現資源斷層。建議安排較有特教經驗的老師帶班，甚至藉由多巡堂、多輔導方式，盡量以現有人力掌握學生狀況。

代理教師工會理事長黃湘仙則表示，該案揭露了長期以來暑輔高風險運作、特教支援不足的體制性問題，尤其暑期校園留守人力通常不足，一旦發生狀況很難即時支援，且暑期授課教師很常不是原班級導師，學校若未提供特教生個別教育計畫（ＩＥＰ）資訊，無異是讓教師單兵作戰。

黃湘仙說，新生還未開學，但暑期輔導是否已變成常態性壓迫與照顧轉嫁的管道？學校是否壓迫代理教師承接高風險課務、營隊？地方教育局應全面盤點各校暑輔排班、了解教師意願。