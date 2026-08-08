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教師不熟特教生 易踩情緒地雷

聯合報／ 記者郭政芬簡慧珍／連線報導

教育政策推動融合教育，讓特教生在普通班級與同儕共同學習，對授課教師、特教生與同儕都是學習經驗。有資深校長指出，面對特教生，若非教師熟悉對象，容易踩到其情緒地雷；也有家長擔心孩子被貼標籤，不願意接受鑑定，也成為學校支援系統的缺口。

中部某國小老師表示，與特教生相處後，老師多能知道其情緒爆發點，例如不喜歡特定人事物或話語，一旦發生可能引爆的關鍵點，立即將其帶離現場，情緒平復後再好言相勸，等心結打開後再回教室上課。

另名國中老師曾面對情緒障礙生把午餐桶推翻，全班學生沒午餐可吃，當場譁然，他立即請人找輔導老師帶走情障生，再請團膳業者送備餐到班，向全班說明該生受情緒障礙影響，並非故意害大家沒飯吃，穩定班級情緒後，再動手整理教室，也趁機進行機會教育。

不過融合教育也帶來課室衝擊。前年三月北部某高中未告知班級有特教生，代理老師發現學生一下子睡著、一下子又在打牌，當場制止引發衝突，該師遭吐口水；校方事後坦承該生有個別化教育計畫，但代理教師未交接到。

中部有學生習慣上課走動，經制止無效，導師將其換到第一排座位，以降低干擾，結果學童阿嬤到校拍照後，控訴校方與老師「歧視」；經專家調查後，認定導師處理並無不當，並請家長配合輔導人員矯正其行為。

資深校長表示，隨著醫療進步，近年特教生的比率有增加趨勢，若經鑑定為特教生，學校可提供資源，不過有家長怕孩子被貼標籤，不願接受鑑定，讓校方無法提供適當資源，學生的情緒管理與學習易被忽略，也成為校園支持系統的缺口。

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