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屢傳特教生傷師 教團籲正視融合教育問題

聯合報／ 記者許維寧邱瓊玉簡慧珍陳敬丰／連線報導

隨著早療意識抬頭，<a href='/search/tagging/2/特教' rel='特教' data-rel='/2/127163' class='tag'><strong>特教</strong></a>生人數也愈來愈多，根據<a href='/search/tagging/2/教育' rel='教育' data-rel='/2/243759' class='tag'><strong>教育</strong></a>部統計，一一四學年度，全台國中小特教生有八萬六二九三人。示意圖。記者黃仲裕／攝影
隨著早療意識抬頭，特教生人數也愈來愈多，根據教育部統計，一一四學年度，全台國中小特教生有八萬六二九三人。示意圖。記者黃仲裕／攝影

隨著早療意識抬頭，特教學生人數逐年上升，根據教育部統計，一○五學年度國中小共有一八六萬餘名學生，特教生僅六萬四二四五人，其中自閉症情緒行為障礙學生約一萬三千人；到了一一四學年度，學生總數達一七七萬餘人，特教生卻上升至八萬六二九三人，其中自閉症及情緒行為障礙者約二萬八千人。

教育部近年來力推「普特融合教育」，卻也屢傳出有特教生攻擊教師、同學等事件。監察院曾在去年三月提出調查報告，指一一二年七月一日至一一三年六月卅日止，一年期間，全國高中以下特教生攻擊教師事件至少有一四五件，占整體「教師受傷事件」近四成，其中涉及自閉症及情緒行為障礙類學生的案件有一二六件，要求教育部應正視融合教育現狀問題，落實檢討改進。

報告中還提到，情障、自閉症等類學生人際相處方面較易出現問題，並不是透過輔具、調整課程就能馬上改善，是融合教育困難之處，並提到部分學生入學高中後，因無法融合、屢屢挫折，無法到校或到校卻無法入班學習，以致融合教育恐流於「形式大於實質」。

全教總理事長葉青芪表示，真正的融合教育不是將學生安置在普通班，便要求教師承擔所有責任。特教法雖明載學校應依學生需求提供學習及生活人力協助、家庭支持及其他支持服務，但現場經常沒有具體人力、經費與執行標準。

全教總呼籲，應建立校園重大情緒行為危機分級制度，對反覆暴力、自傷或有傷人風險的學生，在入學、轉銜或事件發生後召開專業評估會議，訂定預防措施、撤離流程、危機處理方式；也應設置安全隔離與情緒降躁空間，在學生情緒失控可能傷人時，由受過訓練的人員陪同評估及處理；再者，也應對家長課責，當學生評估需帶回管教，法定代理人需配合，若無正當理由拒絕，則由社政單位等介入。

全國家長團體聯盟榮譽理事長蕭東原表示，特教生需要特教助理員協助，但除了資源比較豐厚的六都外，各縣市普遍人力不足，多把責任交給第一線教師承擔，每當學生情緒不穩，老師還要承擔照顧、安撫的責任，就會影響到其他學生受教權。

「一個學生影響到全班，這個問題真的存在。」蕭東原談到，曾接獲家長反映，某校學生有情緒問題，長時間鬧到沒辦法上課，學校本來稱要專案處理，但又說資源沒有到位，狀況一直持續，其他家長都很難接受，

當地教師工會表示，不建立基礎的校安人力，再多檢討都難避免下一次悲劇。呼籲增加學務人員、特教教師、心理師與專業助理，建立高風險學生分級管理與危機應變計畫等。

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