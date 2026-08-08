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買疫苗遭詐10億 慈濟：將提民事求償

聯合報／ 記者翁唯真蔡晉宇屈彥辰王燕華／綜合報導

檢調破獲<a href='/search/tagging/2/慈濟' rel='慈濟' data-rel='/2/103690' class='tag'><strong>慈濟</strong></a>基金會遭詐佣金案，在成立「互道」團體的講經師李世宗「富邦天空樹」豪宅查扣約158.8公斤的黃金，市值約6億8000萬元。圖／台中地檢署提供
檢調破獲慈濟基金會遭詐佣金案，在成立「互道」團體的講經師李世宗「富邦天空樹」豪宅查扣約158.8公斤的黃金，市值約6億8000萬元。圖／台中地檢署提供

彰化律師公會前理事長陳昱瑄疑假借協助慈濟基金會採購ＢＮＴ疫苗，涉詐取三千萬美元（約新台幣十點六億元）的委任報酬金，慈濟基金會昨委託律所發表聲明，除請求依法將犯罪所得發還，也會提出附帶民事訴訟求償。該案爆發後，卻演變成藍綠攻防，行政院政委陳時中要求曾對防疫團隊抹黑者應道歉；藍營則批評，民團奔走採購全因政府買不到疫苗，不該趁他人遭詐欺，趁機洗白。

新冠疫情期間，國內疫苗缺乏，慈濟基金會殷切引進疫苗，委託由陳昱瑄擔任負責人的「鈺達公司」協助採購五百萬劑ＢＮＴ疫苗，並支付逾十億台幣的委任報酬金，此案經台中地檢署調查後才爆發。

當時被指控「擋疫苗」的前疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，慈濟基金會是受害者，嚴厲譴責詐騙者利用大眾脆弱時刻行騙，當時政府接獲多起通報，也不斷提醒疫苗詐騙、疫苗掮客流竄，凡是要求先付訂金或無法拿出出貨證明者，極可能為詐騙。

對於慈濟基金會疑遭詐騙，陳時中表示遺憾，同時表示，當初部分人士為選舉利益，對執政團隊及防疫團隊極盡抹黑與虛假汙衊。他呼籲司法機關應將案件調查得更為嚴謹，除對詐騙者予以嚴厲譴責外，過去做出不實指控的人，也應對社會表達歉意。

民進黨發言人李坤城表示，慈濟採購疫苗詐騙案，當年那段採購疫苗期間，不斷抹黑詆毀民進黨政府及防疫團隊的藍白政治人物，必須鄭重道歉。

國民黨立法院黨團反批，民間團體奔走是因為誰的無能？慈濟最後買到了，政府為何買不到？感謝都來不及怎麼有臉幸災樂禍？陳時中、王必勝不思政策失誤還用檢調案件大作文章，掩蓋當年的無能與傲慢，民進黨的冷言冷語與政治算計，改寫不了歷史，更抹滅不了民間團體拯救台灣人民的事實。

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