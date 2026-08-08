情緒失控…國中特教新生折斷掃把 刺傷女師眼

中部地區某國中八月五日發生一起特教生折斷掃帚攻擊授課教師事件，恐導致教師失明。記者黃仲裕／攝影

中部一所國中的特教新生五日在暑期輔導營隊課堂上任意走動，授課女教師提醒回座位，學生卻情緒失控、折斷掃把刺向教師，導致該師右眼、臉部重創住院治療，有失明之虞。受傷教師待傷勢穩定將提告。當地教育局先啟動輔導機制，對受傷教師發慰問金，將提供必要協助。

涉案學生在國小曾有攻擊同學紀錄，家長帶回後已暫時停課。該生的國小相關紀錄是否通知國中校方？校方表示，國小有送來該生資料，校方針對該生召開轉銜會議，所以任課教師都知道。

教育現場傳出不少攻擊事件，中華民國中小學校長協會調查發現，近二年共八十九所學校回報教師遭學生攻擊受傷，北部六十八所最多，其次為中部十一所、南部十所；受傷者以普通班導師最常見，傷害類型包含抓咬、撕裂傷、挫傷瘀青、扭傷拉傷，遭課桌椅或教具砸傷等，半數受傷教師出現恐懼、焦慮、失眠等心理創傷。

據了解，這起學生攻擊事件發生在五日，一名為情緒障礙類特教生剛從國小畢業升上國中，受傷教師任教兩年，是學校生物科代理教師。該生參加國中暑輔營隊，因上課時在教室走動，教師提醒他回座位並遵守課堂秩序，學生突情緒失控，拿掃把折斷握柄持尖銳端刺傷教師。這名女教師第一時間伸手阻擋，結果眼鏡遭打落，該生隨後往教室外衝，她擔心其他學生遭波及又上前制止，該生持尖端處再度攻擊，教師血濺教室，右眼遭刺中、臉部受傷；送醫後發現右眼虹膜斷裂、水晶體移位、視網膜受損，鼻淚管也遭刺斷，顏面骨折，恐有失明之虞，接受手術後，住院治療中。

據了解，警方到場時，女教師先送醫急救，目前已完成手術在家休養，她對此事很難過，但無法接受學生行為，等傷勢穩定後將提告求償。

在地教育局表示，校園不容許暴力行為，已要求校方釐清事發經過，提供師生輔導與心理諮商等協助，並提供受傷教師慰問金。

當地教師職業工會表示，這起暴力並非單一事件，應完善校安防護機制。教師的專業是教育，並非處理校安事件，應該讓專業的校安團隊處理，不該讓教師獨自面對風險，成為面對暴力風險的第一道防線。

代理教師工會理事長黃湘仙表示，該名代理教師具勞保與教師雙重權益，學校應依法準用教師因公涉訟輔助辦法，協助受傷教師聘請律師處理刑事提告及民事求償，並協助與家長談判連帶賠償。又依教師請假規則，應核給最高兩年公傷假，期間薪資照發，教育局應視復原狀況延長教師聘期，不得以聘期屆滿為由就解聘。