聽新聞
0:00 / 0:00

情緒失控…國中特教新生折斷掃把 刺傷女師眼

聯合報／ 記者趙容萱陳敬丰許維寧／連線報導

中部地區某<a href='/search/tagging/2/國中' rel='國中' data-rel='/2/249628' class='tag'><strong>國中</strong></a>八月五日發生一起<a href='/search/tagging/2/特教' rel='特教' data-rel='/2/127163' class='tag'><strong>特教</strong></a>生折斷掃帚攻擊授課教師事件，恐導致教師失明。記者黃仲裕／攝影
中部地區某國中八月五日發生一起特教生折斷掃帚攻擊授課教師事件，恐導致教師失明。記者黃仲裕／攝影

中部一所國中的特教新生五日在暑期輔導營隊課堂上任意走動，授課女教師提醒回座位，學生卻情緒失控、折斷掃把刺向教師，導致該師右眼、臉部重創住院治療，有失明之虞。受傷教師待傷勢穩定將提告。當地教育局先啟動輔導機制，對受傷教師發慰問金，將提供必要協助。

涉案學生在國小曾有攻擊同學紀錄，家長帶回後已暫時停課。該生的國小相關紀錄是否通知國中校方？校方表示，國小有送來該生資料，校方針對該生召開轉銜會議，所以任課教師都知道。

教育現場傳出不少攻擊事件，中華民國中小學校長協會調查發現，近二年共八十九所學校回報教師遭學生攻擊受傷，北部六十八所最多，其次為中部十一所、南部十所；受傷者以普通班導師最常見，傷害類型包含抓咬、撕裂傷、挫傷瘀青、扭傷拉傷，遭課桌椅或教具砸傷等，半數受傷教師出現恐懼、焦慮、失眠等心理創傷。

據了解，這起學生攻擊事件發生在五日，一名為情緒障礙類特教生剛從國小畢業升上國中，受傷教師任教兩年，是學校生物科代理教師。該生參加國中暑輔營隊，因上課時在教室走動，教師提醒他回座位並遵守課堂秩序，學生突情緒失控，拿掃把折斷握柄持尖銳端刺傷教師。這名女教師第一時間伸手阻擋，結果眼鏡遭打落，該生隨後往教室外衝，她擔心其他學生遭波及又上前制止，該生持尖端處再度攻擊，教師血濺教室，右眼遭刺中、臉部受傷；送醫後發現右眼虹膜斷裂、水晶體移位、視網膜受損，鼻淚管也遭刺斷，顏面骨折，恐有失明之虞，接受手術後，住院治療中。

據了解，警方到場時，女教師先送醫急救，目前已完成手術在家休養，她對此事很難過，但無法接受學生行為，等傷勢穩定後將提告求償。

在地教育局表示，校園不容許暴力行為，已要求校方釐清事發經過，提供師生輔導與心理諮商等協助，並提供受傷教師慰問金。

當地教師職業工會表示，這起暴力並非單一事件，應完善校安防護機制。教師的專業是教育，並非處理校安事件，應該讓專業的校安團隊處理，不該讓教師獨自面對風險，成為面對暴力風險的第一道防線。

代理教師工會理事長黃湘仙表示，該名代理教師具勞保與教師雙重權益，學校應依法準用教師因公涉訟輔助辦法，協助受傷教師聘請律師處理刑事提告及民事求償，並協助與家長談判連帶賠償。又依教師請假規則，應核給最高兩年公傷假，期間薪資照發，教育局應視復原狀況延長教師聘期，不得以聘期屆滿為由就解聘。

國中 特教 新生 情緒 代理教師

延伸閱讀

中部地區國中新生暑輔失控！「折斷掃把刺眼」女老師受重傷恐失明

升國一生持掃把刺傷教師眼恐失明 教育局調查

特教生掃把戳傷女師恐致失明 代理教師工會籲：教育局應協助求償

特殊生攻擊教師恐致失明 教團提6大訴求籲正視融合教育問題

相關新聞

情緒失控…國中特教新生折斷掃把 刺傷女師眼

中部一所國中的特教新生五日在暑期輔導營隊課堂上任意走動，授課女教師提醒回座位，學生卻情緒失控、折斷掃把刺向教師，導致該師右眼、臉部重創住院治療，有失明之虞。受傷教師待傷勢穩定將提告。當地教育局先啟動輔導機制，對受傷教師發慰問金，將提供必要協助。

屢傳特教生傷師 教團籲正視融合教育問題

隨著早療意識抬頭，特教學生人數逐年上升，根據教育部統計，一○五學年度國中小共有一八六萬餘名學生，特教生僅六萬四二四五人，其中自閉症及情緒行為障礙學生約一萬三千人；到了一一四學年度，學生總數達一七七萬餘人，特教生卻上升至八萬六二九三人，其中自閉症及情緒行為障礙者約二萬八千人。

買疫苗遭詐10億 慈濟：將提民事求償

彰化律師公會前理事長陳昱瑄疑假借協助慈濟基金會採購ＢＮＴ疫苗，涉詐取三千萬美元（約新台幣十點六億元）的委任報酬金，慈濟基金會昨委託律所發表聲明，除請求依法將犯罪所得發還，也會提出附帶民事訴訟求償。該案爆發後，卻演變成藍綠攻防，行政院政委陳時中要求曾對防疫團隊抹黑者應道歉；藍營則批評，民團奔走採購全因政府買不到疫苗，不該趁他人遭詐欺，趁機洗白。

教師不熟特教生 易踩情緒地雷

教育政策推動融合教育，讓特教生在普通班級與同儕共同學習，對授課教師、特教生與同儕都是學習經驗。有資深校長指出，面對特教生，若非教師熟悉對象，容易踩到其情緒地雷；也有家長擔心孩子被貼標籤，不願意接受鑑定，也成為學校支援系統的缺口。

支援不足…寒暑假輔導班 易成特教資源空窗期

目前正值暑假期間，不料中部近日卻傳出在暑期輔導課期間發生特教生攻擊教師的校安事件。特教專業教師直言，寒暑假輔導班還不是制式班級，資源銜接上確實易出現空窗期；教師團體也指出，該案確實揭露暑輔特教長期支援不足的問題。

疑不堪長期碎念 八旬翁殺臥床妻

桃園市平鎮區昨天發生夫殺妻悲劇，八十一歲陳魏姓老婦人長期臥床，平時仰賴日間長照及家人照護，昨天中午她被八十七歲陳姓丈夫用拐杖、鐵尺殺害，右半臉眼球、牙齒被打到脫落，只剩皮膚相連，傷勢嚴重，當場身亡；警方逮捕陳翁，詢後依家暴殺人罪移辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。