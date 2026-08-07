影／三峽傳槍響！嫌隙口角開槍恐嚇 警方跨區桃園迅速逮獲4嫌送辦

新北市三峽區於本月1日深夜發生一起槍擊案。王姓男子與郭姓男子因先前素有嫌隙，雙方在三峽區成福路上巧遇並爆發口角，郭嫌情緒失控涉嫌持槍朝地面射擊1發後駕車逃逸。所幸整起事件並未造成人員傷亡。

三峽警分局接獲110報案後，立即指派警力趕赴現場勘查，現場留有彈殼1枚。警方隨即成立專案小組，調閱沿線監視器鎖定涉案車輛逃逸路線，並通報線上警力實施攔截圍捕。

經擴大調閱監視器與多方訪查，警方掌握嫌犯藏匿處所，於昨晚8時許前往桃園市龍潭區某農舍進行攻堅，順利查獲開槍的郭姓主嫌，起獲犯案用改造手槍1把以及涉嫌協助藏匿的吳姓男子（50歲）、鄒姓男子（58歲）與林姓女子（46歲）等共4人。全案詢後已將郭嫌依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦；另3人則依藏匿人犯罪嫌一併移送偵辦。

新北市三峽區於本月1日深夜發生一起槍擊案，警方昨晚循線在桃園市龍潭一處農舍查獲嫌開槍主嫌郭男及協助藏匿的同夥。記者王長鼎／翻攝