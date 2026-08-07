影／毒品快篩陽性當場落跑 警鳴2槍追進公寓逮貨車司機

台北市51歲邱姓男子今天凌晨駕駛小貨車，邊開車邊抽菸，車斗還載著人，遭巡邏員警攔查。邱男接受毒品唾液快篩呈安非他命陽性後，突然拔腿狂奔，員警沿途喝令停下無效，考量現場昏暗及用路人安全，對空鳴槍兩發示警；警方展開圍捕，約半小時後在附近公寓樓梯間逮捕他。

文山二警分局表示，景美派出所員警今天凌晨零時34分，在文山區辛亥路四段255號前執行交通勤務，發現一輛小貨車形跡可疑，駕駛一面開車一面抽菸，車斗外還搭載人，上前攔停盤查。

員警查證時，邱男神情緊張、頻頻東張西望，態度消極且不願配合，警方依法對他實施毒品唾液快篩，結果呈安非他命陽性反應。

邱男看到快篩結果後突然轉身逃跑，員警立即追趕並不斷喝令停下，警方表示，當時正值深夜、現場光線昏暗，邱男持續逃竄可能危及員警及用路人，員警因此依法對空鳴槍兩發示警，同時通報線上警力支援圍捕。

邱男仍未停下，逃入附近巷弄藏匿，警方沿線搜索，今天凌晨1時許在興德路一處公寓樓梯間找到邱男，將他逮捕帶回偵辦。

警方詢後，依涉嫌公共危險罪嫌將邱男移送台北地檢署偵辦；毒品快篩結果及是否構成毒駕，仍待後續事證進一步釐清。

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