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毒駕家屬「馬克」的告白／我哥就是「移動式神主牌」

聯合報／ 記者邱書昱游昌樺李承穎／即時報導

身為<a href='/search/tagging/2/毒駕' rel='毒駕' data-rel='/2/141946' class='tag'><strong>毒駕</strong></a>者胞弟 的馬克（化名）只能對天長嘆，無法強制將哥哥送醫勒戒或抓去關，更氣的現在卻還有駕照，現行制度竟還能讓哥哥借車。記者游昌樺／攝影
身為毒駕者胞弟 的馬克（化名）只能對天長嘆，無法強制將哥哥送醫勒戒或抓去關，更氣的現在卻還有駕照，現行制度竟還能讓哥哥借車。記者游昌樺／攝影

「他現在就是『移動式神主牌』，他現在車開到哪，誰也不知道。」身為毒駕者胞弟的馬克（化名）有股怒氣只能對天長嘆，無法強制將哥哥送醫勒戒或抓去關，更氣的是多次毒駕，甚至車禍賠了數十萬，現在卻還有駕照，現行制度竟還能讓哥哥借車。

細數哥哥闖下的禍，又看著他集結成冊的紅單，馬克早已悲觀設想最糟糕的情況，無奈地說「哪天就是接到電話，我哥撞死人了，我們家到底要怎麼辦？」

「市面上的都吃過了...」16歲誤入歧途 吸毒家屬處於不安恐慌中

「我哥接觸毒品的時間...大概從高中讀到不好學校開始吧？16、17歲的時候。」馬克形容30多歲哥哥的個性，是個不會要求和克制自己的人，且容易相信人，「第一天認識就能當麻吉。」到了讀高中就被朋友拉去夜店，覺得好玩又跑去當公關，公關做一做又去酒店。

「一晚被開70、80公里」毒駕防不勝防... 家人不滿：駕照沒吊扣、共享汽車隨便租

「因為他會製毒拿去賣，所以要開車，就邊抽邊開。」

馬克說，有次是在半夢半醒間接到警察電話，說哥哥開租來的共享汽車撞到超商招牌，整個人精神恍惚、發瘋，警察見車內有毒品，但哥哥堅持不開車門，警察也沒有辦法處理，「我就和警察套好招，假裝拿他的手機去激他，發生衝突後，才能將他上銬、進而扣車。」

另一次是哥哥偷開家裡的車，直接追撞到前方車輛，整個氣囊全破，幸好對方駕駛沒有受傷，光自己修車就花50多萬，還好對方的車子用保險賠。

馬克回憶，雖然當下未查獲持有毒品，但是那次哥哥下車時，就是一副很恍惚樣子，「我不知道為什麼警察他們看不出來？還是不想抓？後來竟然就回家了。」

講到毒駕，馬克明顯氣憤卻又無可奈何，駕照都沒有被吊扣，還是能租借共享汽車，紅單早已累積成冊。「你說要怎麼防範？信用破產，銀行還是可以借到錢，車子也是能借到，說不定訪問我的當下，現在他也還在毒駕中。」

「強制就醫、勒戒都沒用！」家人無奈：早晚撞死人、過一天是一天

面對外人看似簡單地一句「把他送去醫院勒戒不就好？」馬克說，之前哥哥曾失控，強制送醫，「打鎮定劑都沒有用，只能自己累到睡著，隔天起床正常了，院方就問說『你是不是神經病？』當然是回答不是，那就可以出院。」體制完全起不了作用。

勒戒？「關進去一兩年，出來後一年正常，幾個月又開始不正常。」就連毒品驗尿也有漏洞可鑽，「尤其是依托咪酯，周五要檢驗，周一吸、周三、四就排掉了。」

即便是跑法院，也是從一審拖到三審，「更好笑是，抓進警察局，不用隔天，當天就出來。」馬克說，到頭來變成自己惹禍上身。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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