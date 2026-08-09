上班族吃感冒藥+安眠藥「斷片」撞公車 被上銬地檢署嚇哭：別碰車鑰匙

安眠藥藥袋上註明服藥後請勿開車。聯合報系資料照

年近40歲王小姐是一名在北部某貿易公司上班的單身業務，新冠肺炎疫情大流行之前某日因為服用感冒藥和安眠藥開車肇事，第一次上法庭，雖然最終獲判緩刑免入監，但那段經歷被她形容是惡夢一場，迄今回想起都發毛。

「我長年受嚴重過敏性鼻炎和失眠所苦，那天喉嚨痛又流鼻水，下班就去診所檢查，醫生開了強效抗組織胺感冒藥，我回家吃完藥躺在床上想要早點睡，過約三小時到了晚上十點多，頭很昏沉卻還是輾轉難眠，便像平常一樣吞下診所定期開的處方安眠藥史蒂諾斯，想說趕快睡覺，明天還要上班。」

朦朧中手機響起，是在公司加班的同事打來，說有一筆客戶急單資料鎖在我的公用電腦打不開，問我能不能馬上回去公司協助處理。當時我整個人迷迷糊糊，但聽到「急單出問題」，直覺必須立刻處理，想說深夜開車去公司也不過十幾、廿分鐘。

但下一刻再次恢復視覺，眼前是車內安全氣囊炸開，感覺胸悶跟肢體疼痛。回神發現自己開車追撞一輛停靠路旁站牌已經準備收班、沒有乘客的公車。

看到自己的車頭撞爛，卻完全「斷片」想不起從住家搭電梯下樓、開車上路的過程，地點離家僅約5分多鐘車程，剛剛到底是怎麼把車開到這裡來的？整個人嚇傻全身發抖。

警察和救護車很快就到了，幸好雙方無傷不需就醫，彼此酒測值也均為零，但員警發現我講話結結巴巴、眼神呆滯、站都站不穩，劈頭就問：「你剛才有吃什麼東西？或是服用藥物嗎？」眼光還不斷在我車內掃描。

我坦承幾個小時之前吃了感冒藥跟安眠藥。接著卻被告知，即使是醫師處方合法感冒藥、安眠藥，服藥後仍開車上路導致不能安全駕駛也算違法，符合公共危險罪（藥駕）的樣態。

我腦筋一片空白當場飆淚，被帶回派出所做「生理協調平衡檢測」，包括走直線、單腳站立、畫同心圓等項目統統沒過關，同時還有採驗尿液說是要再確定我體內有哪些藥物成分。隔天做完筆錄被上手銬帶去地檢署開庭，訊後無保請回。

事後迅速處理完公車的損害賠償，大約煎熬度過3個月收到法院的刑事簡易判決書，有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，緩刑2年。重點是「緩刑2年」那4個字，我真的是坐在客廳大哭一場。

我這輩子連交通罰單都很少拿到，卻沒想到只是生病吃個藥，釀成這麼大麻煩，像犯人被上銬帶去警察局、地檢署，真的是羞愧無地自容到極點，不堪回首。人瘦了一圈，也換了工作，迄今仍不敢讓家裡長輩知道這段不堪往事。

近年偶而還是會有藥駕肇事的新聞，有人自己去撞牆、撞倒整排路邊機車、甚至撞到人奪走寶貴生命。說真的，每次看到這種新聞我的內心都會狠狠抽痛，也很慶幸當年沒有誤傷無辜他人造成受傷。

「藥駕」在法律跟公眾安全上的危害完全不亞於酒駕！真的是刻骨銘心讓我學到一輩子難忘的教訓：不管工作有多急、事情多重要，只要吃了會讓人昏沉嗜睡的藥物，就絕對不能碰車鑰匙！