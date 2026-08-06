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3D列印玩具熊成運毒工具 高雄警偵破走私毒品案
保三總隊第二大隊高雄偵查分隊破獲走私毒品案，陳姓男子涉嫌以高報酬吸引陳姓共犯，利用3D列印玩具熊等物品夾藏逾1公斤毒品愷他命，自德國走私來台被查獲，陳姓主嫌經法院裁定羈押。
保安警察第三總隊第二大隊高雄偵查分隊員警今天說明，專案小組1日查獲跨國運毒集團將毒品藏入3D列印的玩具熊及數字飾品中，自德國以包裹藏毒，企圖跨境走私毒品。
警方表示，經專案小組部署監控追緝，掌握犯嫌運毒事證及住處後，兵分2路發動查緝，逮捕陳姓主嫌及陳姓共犯到案，並查扣第三級毒品愷他命1054公克、手機3支、健保卡1張等證物。
警方提到，陳姓主嫌為癌末病患，企圖透過運輸毒品牟取暴利，他稱以新台幣15萬元報酬吸收陳姓共犯，並指揮陳姓共犯提供高雄住處做為收件地址，再持他人健保卡收取毒品包裹，企圖製造斷點規避查緝。
保三總隊新聞稿指出，陳男等2人詢後依違反毒品危害防制條例移請橋頭地檢署偵辦，陳姓主嫌遭橋頭地方法院裁定羈押。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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