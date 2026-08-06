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影／瑪莎拉蒂撞特斯拉肇逃！「喪屍煙彈」留現場替警指路

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市44歲洪姓男子向友人借來新車價約408萬元的瑪莎拉蒂休旅車，5日晚間行經南港區向陽路時，擦撞路旁兩輛轎車，其中一輛為特斯拉Model Y。洪男下車查看後未留在現場處理，隨即駕車離去，現場卻留下電子煙桿及煙彈，初步檢驗呈依托咪酯陽性。

南港警分局調查，事故發生在5日晚間8時29分，洪男駕駛瑪莎拉蒂Grecale Modena，沿向陽路由南往北行駛，不明原因擦撞停放在卸貨停車格旁的兩輛自小客車。

洪男肇事後一度下車查看，卻未依規定留在現場處理，再度駕車離去。受害車主事後在地面拾獲疑似從肇事車輛掉落的電子煙桿及煙彈，交由警方檢驗，煙彈初篩呈依托咪酯陽性反應。

警方調閱周邊監視器、追查車籍後，鎖定具有毒品前科、住在重陽路的洪男，6日凌晨1時30分通知他到案。

洪男坦承煙桿及煙彈為其所有，供稱瑪莎拉蒂是向朋友借來；他因無照駕駛，擔心警方查處，一時緊張才在車禍後離開。

警方依無照駕駛及肇事後未依規定處置等違規告發；煙彈部分則依毒品罪嫌詢問後，函送士林地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

洪姓男子無照毒駕，撞上路邊停放的兩輛轎車，留下喪失煙彈後逃逸，遭警方循線查獲。記者廖炳棋／翻攝
洪姓男子無照毒駕，撞上路邊停放的兩輛轎車，留下喪失煙彈後逃逸，遭警方循線查獲。記者廖炳棋／翻攝

洪姓男子無照毒駕，撞上路邊停放的兩輛轎車，留下喪失煙彈後逃逸，遭警方循線查獲。記者廖炳棋／翻攝
洪姓男子無照毒駕，撞上路邊停放的兩輛轎車，留下喪失煙彈後逃逸，遭警方循線查獲。記者廖炳棋／翻攝

洪姓男子無照毒駕，撞上路邊停放的兩輛轎車，留下喪失煙彈後逃逸，遭警方循線查獲。記者廖炳棋／翻攝
洪姓男子無照毒駕，撞上路邊停放的兩輛轎車，留下喪失煙彈後逃逸，遭警方循線查獲。記者廖炳棋／翻攝

瑪莎拉蒂 喪屍煙彈 向陽

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