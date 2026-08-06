影／竹縣警檢聯手掃毒！查獲1.7公斤依托咪酯煙油、9嫌落網

新竹縣警察局與新竹地檢署今天發布查緝成果，共查獲1.7公斤依托咪酯煙油（14瓶）、煙彈26顆，並查扣其他相關製造器具、香精及包裝材料等。新竹縣長楊文科到場主持，強調「查緝毒品絕不手軟」，要將所有毒品通通趕出竹縣，保障鄉親的生命安全。

為使轄內用路人遠離恐懼及危害，新竹縣政府警察局主動出擊，強化執行全國性取締毒後駕車專案勤務，採「不定時、不定點」執行模式，並與新竹地檢署組成「依托咪酯查緝專案小組」，結合檢警力量，展開全面偵查與掃蕩。

專案小組透過科技偵查方式，深入追查依托咪酯類毒品來源，分析後鎖定新竹地區涉毒場所及犯罪嫌疑人，7月中出動包含刑警大隊4個偵查隊、少年警察隊及轄內5個分局等10個查緝單位展開行動，與新竹地檢署緊密協力，由6名檢察官指揮偵辦，一舉瓦解毒品交易網絡。

楊文科強調，縣府對毒品採取「零容忍」態度，毒品危害個人健康，更嚴重影響社會治安與交通安全，打擊毒品絕不手軟。他也要求警察局、教育局及衛生局持續加強反毒宣導、輔導及轉介工作，攜手遏止毒品氾濫。

新竹地檢署主任檢察官黃振倫表示，本案查緝成果豐碩，有賴於新竹地檢署與新竹縣政府警察局建立緊密合作機制，由6位檢察官與專案團隊共同偵辦，運用科技偵查、大數據分析及同步搜索等策略，有效防止消息外洩，成功查獲依托咪酯毒品及相關證物，展現警檢聯手打擊毒品犯罪的決心與成效。

警察局長林建隆表示，依托咪酯會造成駕駛人精神恍惚、反應遲鈍，嚴重危害交通安全。警方採取「路檢攔查、溯源查緝」雙軌策略，不分晝夜、不定時、不定點加強巡邏與取締，防止毒駕上路；同時運用科技偵查及網路巡邏，查獲依托咪酯煙油及大量空煙彈，持續向上溯源，全面打擊毒品製造與販售。

經檢警聯手偵辦，專案共查獲1.7公斤依托咪酯煙油（14瓶）、煙彈26顆，並查扣其他相關製造器具、香精及包裝材料等，同時緝獲涉嫌違反毒品危害防制條例犯嫌共9名；另外，今年度截至7月26日止，查緝毒駕案件共135件，均依法移送偵辦。

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專案共查獲1.7公斤依托咪酯煙油（14瓶）、煙彈26顆，並查扣其他相關製造器具、香精及包裝材料等，同時緝獲涉嫌違反毒品危害防制條例犯嫌共9名。圖／警方提供

本案查緝成果豐碩，有賴於新竹地檢署與新竹縣政府警察局建立緊密合作機制。記者郭政芬／攝影

新竹縣長楊文科到場主持，強調「查緝毒品絕不手軟」，要將所有毒品通通趕出竹縣，保障鄉親的生命安全。記者郭政芬／攝影