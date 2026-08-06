持鎮暴槍衝展場押走1經紀、3表演人 經紀人教唆員工被起訴

模特兒經紀人趙澤樽與前同事曾男有Coser合約財務糾紛，涉嫌找來員工鍾秀遠持模擬鎮暴槍在Cosplay展場押走曾男，現場3名女Coser也一併上車，幸好警方8分鐘內攔車救人。台北地檢署今偵結，依妨害自由等罪嫌起訴趙、鍾2人。

檢警追查，41歲模趙男與31歲曾男曾是模特經紀公司同事，2人因旗下Coser小模有合約糾紛，今年6月13日台北市松山區某商務中心舉辦角色扮演展演，曾男在B1樓層擔任攤主販賣動漫周邊，其下Coser吳女、許女、白女在場擔任模特兒。

起訴指出，趙男因合約糾紛到展場喊著曾男，趙的員工40歲鍾男涉嫌持模擬鎮暴槍抵著曾男後腰往1樓門口前進，23歲許女、21歲白女見狀擔心曾男遭遇不測，一同搭上Alphard廂型車，19歲吳女也被趙叫上車。當時吳女見鍾男把玩槍械道具，想報警、要求下車，卻被阻止，鍾男亮刀阻止吳女等人。

警方獲報後攔截圍捕，案發8分鐘即截獲車輛，救回受害4人，並查扣仿克拉克模擬鎮暴槍1把、ACP鎮暴槍1把，子彈17顆，鍾的身上查扣依托咪酯煙彈等毒品則另案偵辦，趙、鍾落網後羈押獲准。

檢警查出，趙、曾2人因工作派遣合約有約50萬元財務糾紛，案件已提告詐欺，但曾態度消極，趙才與鍾氣憤押人。檢方今偵結，從重依以其他方法剝奪他人行動自由、強制等罪起訴趙、鍾2人。

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模特兒經紀人趙澤樽與前同事曾男有財務糾紛，涉嫌找來員工鍾秀遠持模擬模擬鎮在Cosplay展場押走曾男，現場3名女Coser也一併上車，幸好警方8分鐘內攔車救人。台北地檢署偵結依妨害自由等罪嫌起訴趙、鍾2人。圖／警方提供