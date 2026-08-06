影／45歲婦懷胎5個月還在吸毒！雲林破獲毒鴛鴦起出槍毒

海巡署偵防分署雲林查緝隊與雲林縣虎尾分局在雲林西螺一家汽車旅館拘捕一名有毒駕前科的陸姓男子，並在他的車中起出槍彈及「喪屍煙彈」毒品依托咪酯；現場一併被查獲的陸男女友已懷有5個月身孕竟也共同吸毒，雲林地檢署偵查終結，今天依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例起訴這對「毒鴛鴦」。

海巡署雲林查緝隊指出，陸姓男子有多項毒品前科，去年10月間才因涉及毒駕遭警方攔檢查獲，服刑出獄後，仍不知悔改。今年4月間，查緝隊接獲線報經數月追查，掌握其頻繁活動的涉案證據後，拂曉出擊在雲林縣西螺鎮一家汽車旅館進行拘捕。

海巡和警方人員破門而入並壓制陸男並，對其住處及車輛搜索，當場搜出具殺傷力的改造手槍1把、槍枝零組件、子彈8顆及毒品依托咪酯4瓶（96.55公克）煙彈及電子煙主機。

現場並有男的45歲同居女友在場，這名高齡孕婦已懷有約5個月身孕，在現場被查時，還剛吸完毒，神情恍惚，經檢驗該名孕婦吸毒呈陽性反應，對於她明知懷孕卻仍吸毒，不僅危害自食健康，尤其她已屬高齡孕婦，更對胎兒發育將造成不可逆的傷害，這番行徑令在場查緝人員搖頭大嘆「毒品害人之深」。

陸男及同居女友兩人被依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送法辦，雲林地方檢察署今天偵結起訴。

雲林查緝隊強調將虐持掃毒品決心，呼籲民眾若發現海上不法活動或走私偷渡線索及通報外國、中國軍艦、公務船及20噸以下異常目標等，可撥打海巡「118」免費報案專線，有機會獲得豐厚獎金。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

海巡署雲林查緝隊和警方在一家汽車旅館查獲一對毒鴛鴦，並起出槍毒，其中女嫌還是一名身懷五個月的高齡孕婦。圖／雲林查緝隊提供

海巡署雲林查緝隊和警方在一家汽車旅館查獲一對毒鴛鴦，並起出槍毒，其中女嫌還是一名身懷五個月的高齡孕婦。圖／雲林查緝隊提供