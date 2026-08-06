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影／新北議員處秘書遭人當街亮刀恐嚇 警5小時即抓到人
新北市議員山田摩衣服務處旁驚傳暴力恐嚇事件。27歲陳姓議員助理昨天下午在板橋區松江街服務處旁超商前，無故遭劉姓男子嗆聲並亮刀恐嚇。警方獲報後迅速出擊，當晚將涉案嫌犯查緝到案，警詢後依恐嚇罪嫌移送檢方偵辦外，更意外查獲劉男具雙重通緝身分。
據了解，此事發生在昨天下午4時40分許，議員山田摩衣的陳姓秘書在服務處旁超商外遭劉男（36歲）出言挑釁。劉男因酒後心情不佳且誤認遭對方眼神冒犯，竟當街叫囂並亮出腰間摺疊刀威脅，隨後在同行蔡姓友人勸阻下往板橋區文化路方向逃逸。陳男因心生畏懼，隨即前往海山警分局江翠派出所報案提告。
海山警方受理後高度重視，立即擴大調閱周邊監視器畫面，迅速鎖定36歲劉姓男子涉嫌重大。警方於當日晚間9時許循線前往新莊住處將劉男拘提歸案，並當場查扣作案用摺疊刀1把。
嫌犯到案後供稱，因先前飲酒且與女友爭執，因情緒失控而亮刀洩憤，刀械則聲稱係工作常用工具。然而經警方進一步清查，赫然發現劉男背負多起刑案，不僅於今年5月及7月分別遭南投地檢署與新北地檢署發布詐欺及毒品通緝。警方訊後除依恐嚇罪嫌將其移送新北地檢署偵辦，同時將其雙重通緝身分併案解送歸案，以維護社會治安。
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