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影／新北議員處秘書遭人當街亮刀恐嚇 警5小時即抓到人

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市議員山田摩衣服務處旁驚傳暴力恐嚇事件。27歲陳姓議員助理昨天下午在板橋區松江街服務處旁超商前，無故遭劉姓男子嗆聲並亮刀恐嚇。警方獲報後迅速出擊，當晚將涉案嫌犯查緝到案，警詢後依恐嚇罪嫌移送檢方偵辦外，更意外查獲劉男具雙重通緝身分。

據了解，此事發生在昨天下午4時40分許，議員山田摩衣的陳姓秘書在服務處旁超商外遭劉男（36歲）出言挑釁。劉男因酒後心情不佳且誤認遭對方眼神冒犯，竟當街叫囂並亮出腰間摺疊刀威脅，隨後在同行蔡姓友人勸阻下往板橋區文化路方向逃逸。陳男因心生畏懼，隨即前往海山警分局江翠派出所報案提告。

海山警方受理後高度重視，立即擴大調閱周邊監視器畫面，迅速鎖定36歲劉姓男子涉嫌重大。警方於當日晚間9時許循線前往新莊住處將劉男拘提歸案，並當場查扣作案用摺疊刀1把。

嫌犯到案後供稱，因先前飲酒且與女友爭執，因情緒失控而亮刀洩憤，刀械則聲稱係工作常用工具。然而經警方進一步清查，赫然發現劉男背負多起刑案，不僅於今年5月及7月分別遭南投地檢署與新北地檢署發布詐欺及毒品通緝。警方訊後除依恐嚇罪嫌將其移送新北地檢署偵辦，同時將其雙重通緝身分併案解送歸案，以維護社會治安。

新北市議員山田摩衣的陳姓助理昨在服務處超商前遭劉姓男子亮刀恐嚇，轄區警方獲報調閱監視器於案發後5小時將人查緝到案，並查扣犯案用折疊刀。記者王長鼎／翻攝
新北市議員山田摩衣的陳姓助理昨在服務處超商前遭劉姓男子亮刀恐嚇，轄區警方獲報調閱監視器於案發後5小時將人查緝到案，並查扣犯案用折疊刀。記者王長鼎／翻攝

新北市議員山田摩衣的陳姓助理昨在服務處超商前遭劉姓男子亮刀恐嚇，轄區警方獲報調閱監視器於案發後5小時將人查緝到案，並查扣犯案用折疊刀。記者王長鼎／翻攝
新北市議員山田摩衣的陳姓助理昨在服務處超商前遭劉姓男子亮刀恐嚇，轄區警方獲報調閱監視器於案發後5小時將人查緝到案，並查扣犯案用折疊刀。記者王長鼎／翻攝

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議員 恐嚇 山田摩衣 新北市選舉

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