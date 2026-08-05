影／又是毒駕！她開車駛出中山高大業隧道自撞護欄側翻 驚險畫面曝光

陳姓女子今天下午開車行駛中山高，在駛出大業隧道要進入基隆市區時，在第29號橋上自撞，轎車側翻在車道上。消防員到場，陳女婉拒送醫。警方發現陳女涉嫌持有安非他命，快篩呈毒品陽性反應，將她帶回調查，依公共危險、違反毒品危害防制條例偵辦。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午2時46分，接獲警方通報，大業隧道出口發生車禍，派遣2車6人前往救護。39歲陳女情緒略激動，拒絕送醫。

現場道路監視器拍下事故過程，陳女開車駛出大業隧道後，疑未注意車前狀況，在閃避撞上前車時，自撞道路左側護欄後，在車道側翻並往前滑行，撞上前車。

員警到場處理時，在陳女身上查獲2級毒品安非他命（毛重3.77公克），對陳女實施唾液毒品快篩試劑檢測，結果顯示呈安非他命陽性反應，依法逮捕並帶回製作筆錄，將依刑法公共危險罪嫌、違反毒品危害防制條罪嫌，移送基隆地檢署偵辦，並依道路交通管理處罰條例舉發違規，移置保管車輛及吊扣車輛牌照。

基隆市警一分局長溫基興表示，毒駕行為危害道路交通安全，政府對毒駕採取零容忍態度，警方已配備唾液毒品快篩試劑，可在攔檢及查緝過程中即時辨識疑似毒駕行為，提升執法效能。未來將持續強化毒駕查緝與取締作為，並配合政府「毒駕預防性羈押」、「毒駕同車乘客連坐罰」及「毒癮者駕照管制」等相關防制作為，維護道路交通秩序及用路人安全。

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陳姓女子今天下午開車行駛中山高，駛出大業隧道要進入基隆市區時，在第29號橋上自撞，轎車側翻在車道上。警員發現她涉嫌持有安非他命，依公共危險、違反毒品危害防制條例偵辦。記者邱瑞杰／翻攝