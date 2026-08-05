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公車、小客車擦撞後雙方當街開吵 毒品快篩兩駕駛「雙陽」全中

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市文山區興隆路二段，昨天傍晚發生公車與自小客車擦撞事故，兩名駕駛下車後情緒激動、當街爆發口角，員警到場察覺兩人反應異常，分別實施毒品唾液快篩，結果竟雙雙呈陽性，警方依程序查扣兩車，並將兩人依涉嫌毒駕送辦。

文山二警分局調查，38歲徐姓駕駛昨天下午5時許駕駛公車，沿興隆路二段外側車道行駛，在公車停靠區停等紅燈，綠燈起步時，與30歲蔣姓男子駕駛的同向自小客車發生擦撞。

事故發生後，徐、蔣兩人在現場激烈爭吵，情緒都顯得亢奮，警方增派警力將雙方隔開、維持秩序，並因兩人狀態異常實施毒品唾液快篩，結果均呈陽性反應。

警方依規定採集檢體送驗，確認是否涉及毒駕，並查扣公車及自小客車；全案依涉嫌公共危險罪，移送台北地檢署偵辦，實際施用毒品種類及肇事責任仍待進一步釐清。

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員警到場處理糾紛排除交通事故，發現公車及小客車駕駛都毒駕。記者廖炳棋／翻攝
員警到場處理糾紛排除交通事故，發現公車及小客車駕駛都毒駕。記者廖炳棋／翻攝

快篩 公車 毒品

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