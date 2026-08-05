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鎢業董座命案 離職員工犯後將血衣褲丟棄橋下滅證遭收押禁見

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東京沅鎢鈷資源公司黃姓董事長上月24日在枋寮鄉太源村家中遭人殘忍殺害，檢警追查是離職員工34歲林男痛下殺手，林男疑因欠債幾十萬元，夜闖黃男家中行竊，將黃男捆綁，追問錢放位置，黃男遭球棒重擊致死，黃男犯案後在返回租屋處途中，將血衣、褲、手套與鞋襪丟棄在附近溪邊橋下。檢方昨深夜將林男依強盜、殺人等罪嫌向法院聲請羈押禁見，屏東地院今上午開聲押庭，法院裁定收押禁見。

34歲林男在黃男公司擔任管理職類似小組長，平日工作與黃男多有接觸，也因經常出入黃男家，熟悉住家環境。

林男離職一年多，近期因欠債幾十萬元，上月24日夜闖董事長家行竊，翻牆進入豪宅，疑從2樓闖入，追問黃男錢放置位置，先將黃男眼、口封住，疑不想讓黃男認出，之後將黃男雙手捆綁，拿起現場球棒重擊黃男頭部，黃男慘死倒在血泊中，最後在二樓客廳被兒女發現。

檢警追查發現，林男犯案後騎摩托車離開現場，在返回枋山租屋處前，將身上的血衣、褲、手套、雨鞋、襪等一併丟棄在附近溪邊橋下。警方昨在台中逮捕林男後，將林男帶回枋山鄉租屋處採證，並在溪邊橋下找到當時散落丟棄犯案時的血衣物。

林男犯案後返回租屋處，過幾天後就攜家帶眷離開枋山租屋處，前往台中家，期間也接到警方訪查離職員工電話，林男還一度以為躲過了，未料仍遭檢警鎖定。

檢方昨深夜聲押林男，法院認定林男有逃亡事實，強盜殺人手段兇殘，法治觀念薄弱，對他人生命毫無尊重，認為有羈押必要，應予羈押並禁止接見通信。

屏東鎢業黃姓董事長遭離職員工林男（中）殺害，林男涉犯強盜、殺人等罪，屏檢向法院聲押禁見獲准。記者劉星君／攝影
屏東鎢業黃姓董事長遭離職員工林男（中）殺害，林男涉犯強盜、殺人等罪，屏檢向法院聲押禁見獲准。記者劉星君／攝影

收押 命案 離職 董事長 屏東

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