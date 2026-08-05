毒癮夫妻與3名年幼子女同處一室吸毒 致發展遲緩還全身傷痕

蔡姓男子夫妻均有毒癮，與年僅5歲、2歲及1歲的2女1男3名子女共處一室吸毒，3子女不明外傷及燒燙傷遭通報，因長期暴露在毒品煙霧環境下出現認知及發展遲緩，夫妻辯小孩調皮就要教，法官認夫妻犯妨害幼童發育罪各應執行1年半，另成年人故意對兒童共同犯傷害罪各應執行8月。

檢方起訴，蔡男夫妻竟為貪圖施用甲基安非他命愉悅感，罔顧同居幼童身心發育，多次在同住房間內，將甲基安非他命置放在玻璃球內燒烤後，以吸食煙霧方式施用時，而刻意漠視3子女均在房間內，致3子女在其身旁直接吸食甲基安非他命後，經送醫評估，當時5歲長女受有認知遲緩、2歲次女受有特定的動作功能發展障礙、1歲兒子受有混合性發展遲緩傷害。

同時，2023年12月前徒手毆打3子女腳、頭、臉、背、臀部等處，並以不詳方式灼燙兒子小腿，致長女右臉擦挫傷、雙足踝右膝擦挫傷與瘀痕，次女右臉挫擦傷、後背瘀痕、右小腿腳踝腳掌擦挫傷與瘀痕，兒子左額頭部血腫、胸部擦挫傷、臀部紅痕與瘀傷、左小腿燒傷痕等傷害。

經送醫後3子女所檢出毒品濃度甚高，且經診斷後長女為認知遲緩，次女則疑似特定的動作功能發展障礙症，兒子確定為混合性發展遲緩。

夫妻均否認傷害犯行，「小孩調皮，本來就要教」妻子辯稱，她沒有打小孩，她是正當管教。蔡則辯稱，我們沒有打小孩，3名子女很會吵架。

據調查，夫妻均有施用毒品前科，兒子於2022年11月間即有不明傷勢，隔年11月妻子讓3子女獨處而遭兒少通報，同年11月底社工訪視時知悉蔡於家中施用毒品，及後續訪視發現夫妻2人仍有住家施用毒品。社工於2023年12月間致電蔡妻，獲悉次女遭父親掌摑受傷，隨即於同日下午進行訪視，將3子女送醫診治，並緊急安置。

長女說，爸爸會打她的臉跟屁股，媽媽也會打屁股，爸爸會拿抓癢的棍子打她跟妹妹，被打後屁股會變成紅色，不會流血；爸爸媽媽在房間的床上打他們，因為爸爸媽媽讓她跟弟弟妹妹受傷，所以才到醫院。

台南地院認為，案發時小兒子年滿1歲，而其診斷證明書記載的傷勢為左額頭部血腫、胸部擦挫傷、臀部、左腿多處擦挫傷、紅痕與瘀痕、左小腿有燒傷痕等傷勢，蔡妻辯稱兒子小腿燒燙傷是因遭機車排氣管燙傷，蔡則以腳是被蚊子叮咬所造成，與事證不符。

惟夫妻對於小兒子就小腿燒燙傷以外傷勢，並未說明形成原因，僅泛以不會打小孩、正當管教為由置辯，且該傷勢血腫部位為頭部，擦挫傷、紅痕及瘀傷部位為胸、腿、臀部，目視即可發現，應有相當力道外力，才可造成此種傷勢，並非小孩自行或年幼2名姊姊力量所能造成。

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