屏東鎢業董座遭離職員工殺害 屏檢聲押禁見獲准

屏東京沅鎢鈷資源公司黃姓董事長上月24日在屏東縣枋寮鄉太源村家中遭人殘忍殺害，屏東警方歷時12天追查，4日在台中逮捕離職員工34歲林男，林男疑因欠債幾十萬元缺錢，夜闖董事長住處行竊，還用膠帶綁雙手、封眼、口，用棍棒打死對方，警詢後將林男依強盜、殺人罪移送屏東地檢署偵辦，檢方認定有逃亡、湮滅證據與勾串證人之虞，向法院聲押禁見獲准。

34歲林男從黃公司離職一年多，該公司曾擔任鐵工，兩人關係不錯，林男離職後，曾受託到黃男住處協助整理房屋，對於屋內格局、出入口與黃男生活作息熟悉，林男在公司時，也曾向公司借款10多萬元。

林男在7月24日凌晨行凶，研判先翻牆進入黃男豪宅內，再從二樓闖入，進入屋內後，疑似被黃男發現後，林拿取膠帶綁住黃男雙手、封住口、眼，再持棍棒重擊，黃男最後倒在二樓客廳血泊中；檢警昨天到台中逮人，將林男與林妻也一並帶回，檢方將林妻列為證人。

案發後，當地監視器全壞，警方連日來投入超過500多名警力，專案人員日夜比對影像、分析跡證，期間到當地信仰中心，枋寮鄉保安宮、車城鄉福安宮參拜祈求案情突破，連日來抽絲剝繭順利逮人；死者黃男定在8月9日上午在高雄殯儀館景行廳舉行公祭。