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檢察官講解「喪屍煙彈」新興毒品 中市旅宿業毒品防制講習

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

為守護旅客住宿安全，防止新興毒品滲透旅宿空間，台中市府觀光旅遊局分別於7月22日和昨天辦理兩場次「旅宿業毒品危害防制講習」，邀轄內旅宿業者及從業人員參加，聘請台中地檢署檢察官黃鈺雯任講師，針對依托咪酯等新興毒品的態樣、辨識異常狀況及實務應變措施進行講授，協助業者建立即時通報與防範機制，透過市府與業者的緊密合作，打造讓旅客安心的優質住宿環境。

台中市觀旅局表示，毒品型態不斷翻新，隱蔽性日益提高。近年遭不法分子摻入電子煙油，俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，因外觀與一般電子煙產品相似，不易辨識，已成為毒品防制重點。

這次講習除介紹依托咪酯等新興毒品的態樣及危害，也提醒旅宿業者加強巡房及日常管理，留意可疑電子煙裝置、房內異常氣味、遺留可疑器具、客房長時間無人回應、房客行為異常或人員頻繁進出等警訊，熟悉疑似毒品案件的通報流程與處置原則，提升第一線辨識與即時通報能力，共同防堵毒品流入旅宿場所，維護旅客住宿安全。

觀旅局表示，旅宿業者若知悉有旅客施用或持有毒品，依法應立即報請警察機關處理，若隱匿不報或未依規定辦理，依發展觀光條例相關規定，處新台幣3萬元罰鍰。另旅宿場所如已列管為特定營業場所，其人員知悉有人在場所內施用或持有毒品而未通報警察機關處理者，依毒品危害防制條例規定，處負責人10萬元以上、100萬元以下罰鍰；其屬法人或合夥組織經營者，併同處罰之，情節重大者甚至可令其停業或勒令歇業，絕不寬貸。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市觀光旅遊局昨天辦理「旅宿業毒品危害防制講習」，邀轄內旅宿業者及從業人員參加。圖／台中市觀旅局提供
台中市觀光旅遊局昨天辦理「旅宿業毒品危害防制講習」，邀轄內旅宿業者及從業人員參加。圖／台中市觀旅局提供

台中市觀光旅遊局昨天辦理「旅宿業毒品危害防制講習」，邀轄內旅宿業者及從業人員參加。圖／台中市觀旅局提供
台中市觀光旅遊局昨天辦理「旅宿業毒品危害防制講習」，邀轄內旅宿業者及從業人員參加。圖／台中市觀旅局提供

新興毒品 喪屍煙彈 毒品

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