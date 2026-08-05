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屏東鎢業董座命案 離職員工涉強盜、殺人罪 屏檢聲押禁見
屏東京沅鎢鈷資源公司黃姓董事長上月24日在屏東縣枋寮鄉太源村家中遭人殘忍殺害，屏東警方歷時10多天追查，4日在台中逮捕離職員工34歲林男，屏東地檢署深夜訊問後，認定林男涉犯強盜、殺人等罪嫌重大，有逃亡、湮滅證據與勾串證人之虞，向法院聲押禁見。
檢方表示，7月24日獲報黃男遭殺害，連日查訪與蒐集相關證據資料，密集召開專案會議深入分析研判後，3日向法院聲請搜索票獲准。專案小組4日陸續到離職員工林男在台中市與屏東縣住處依法執行搜索。
檢察官親赴林男在屏東縣住處履勘並指揮專案小組採集微物跡證及查扣涉案物證。經專案小組拘提林男到案，檢察官4日深夜訊問後，綜合審酌全案事證，認林男涉犯強盜、殺人等罪嫌重大，有逃亡、湮滅證據與勾串證人之虞，非予羈押，顯難進行追訴，4日深夜向法院聲請羈押禁見。
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