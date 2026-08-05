暴力病患資訊 醫護盼共享

醫療暴力事件頻傳，從急診室、病房到門診，都曾發生醫護遭辱罵、推擠或攻擊。有多年臨床經驗的資深護理長直言，法令嚇阻效果有限，醫院間缺乏暴力病患資訊共享機制，呼籲政府建立跨院預警系統，讓醫護在危險發生前有所防範。

這名護理長曾碰過毒品前科的住院病患，不滿醫師基於病情考量拒絕請假要求，情緒瞬間失控，朝護理人員投擲鋼杯，還衝出病房在走廊咆哮，將護理站內的電腦、設備掃落桌面；雖及時報警處理，但第一線醫護面對暴力的心理衝擊，往往難以消化。

另名曾遭遇醫療暴力的醫護人員回憶，曾在面對患者時，因經驗不足，對患者全無警覺，對方突然揮拳攻擊。他往後照顧病人時，也會留意病人情緒變化，一旦遭襲才能迅速躲避。

面對醫療暴力患者，各醫院多有自己私下列管名單。桃園一名資深護理長建議，各醫院缺乏橫向聯繫機制，盼衛福部建立跨院共享的暴力病患預警機制，「並非貼標籤或汙名化病患」，而是事先提高警覺，例如安排保全陪同診療，或提前規畫人力。

她認為，若能針對急診、精神科、加護病房等醫療暴力高風險單位，直接連線警局「一鍵報案」系統，值班人員能立即求援，縮短警力派遣時間，降低醫護遭受傷害的風險。