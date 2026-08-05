聽新聞
0:00 / 0:00

暴力病患資訊 醫護盼共享

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導

醫療暴力事件頻傳，從急診室、病房到門診，都曾發生醫護遭辱罵、推擠或攻擊。有多年臨床經驗的資深護理長直言，法令嚇阻效果有限，醫院間缺乏暴力病患資訊共享機制，呼籲政府建立跨院預警系統，讓醫護在危險發生前有所防範。

這名護理長曾碰過毒品前科的住院病患，不滿醫師基於病情考量拒絕請假要求，情緒瞬間失控，朝護理人員投擲鋼杯，還衝出病房在走廊咆哮，將護理站內的電腦、設備掃落桌面；雖及時報警處理，但第一線醫護面對暴力的心理衝擊，往往難以消化。

另名曾遭遇醫療暴力的醫護人員回憶，曾在面對患者時，因經驗不足，對患者全無警覺，對方突然揮拳攻擊。他往後照顧病人時，也會留意病人情緒變化，一旦遭襲才能迅速躲避。

面對醫療暴力患者，各醫院多有自己私下列管名單。桃園一名資深護理長建議，各醫院缺乏橫向聯繫機制，盼衛福部建立跨院共享的暴力病患預警機制，「並非貼標籤或汙名化病患」，而是事先提高警覺，例如安排保全陪同診療，或提前規畫人力。

她認為，若能針對急診、精神科、加護病房等醫療暴力高風險單位，直接連線警局「一鍵報案」系統，值班人員能立即求援，縮短警力派遣時間，降低醫護遭受傷害的風險。

醫護 病患 醫護人員 醫療暴力

延伸閱讀

病患湧入聲援！神外名醫李偉裕處境被「一眼看穿」 本人嘆：員工就是一顆棋子

台中知名神經外科醫師突「失業」 醫師今聲明：盼院方自覺與反省

健康名人堂／祈望失智症基本法早日實現

北市國小爆校園暴力 10大教師工會提4訴求：建立高風險學生退場機制

相關新聞

屏東鎢業董座命案 離職員工涉強盜、殺人罪 屏檢聲押禁見

屏東京沅鎢鈷資源公司黃姓董事長上月24日在屏東縣枋寮鄉太源村家中遭人殘忍殺害，屏東警方歷時10多天追查，4日在台中逮捕離職員工34歲林男，屏東地檢署深夜訊問後，認定林男涉犯強盜、殺人等罪嫌重大，有逃亡、湮滅證據與勾串證人之虞，向法院聲押禁見。

暴力病患資訊 醫護盼共享

醫療暴力事件頻傳，從急診室、病房到門診，都曾發生醫護遭辱罵、推擠或攻擊。有多年臨床經驗的資深護理長直言，法令嚇阻效果有限，醫院間缺乏暴力病患資訊共享機制，呼籲政府建立跨院預警系統，讓醫護在危險發生前有所防範。

疼痛掙扎？男毆3醫護一審無罪

涂姓男子前年三月因肩膀脫臼，自行到中壢天晟醫院掛急診，候診時在診間抽電子煙遭制止，涂隨後在治療過程中，對三名醫護拳打腳踢、施暴成傷。桃園地院以檢方無法證明涂有妨害醫療業務犯意，判涂無罪，檢方不服，上訴台灣高等法院。

熟人行凶 涉鎢業老闆命案 前員工聲押

京沅鎢鈷資源黃姓董事長上月廿四日在枋寮家中遭人殺害，屏東縣警方連日追查，昨清晨在台中逮捕林姓離職員工；林疑因欠債缺錢，入室行竊時被黃發現，隨即制伏黃，先用膠帶綁住雙手，並封住眼、口，再拿棍棒打死對方。警詢後依殺人罪將林移送屏東地檢署偵辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。