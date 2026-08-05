疼痛掙扎？男毆3醫護一審無罪

涂姓男子前年三月因肩膀脫臼，自行到中壢天晟醫院掛急診，候診時在診間抽電子煙遭制止，涂隨後在治療過程中，對三名醫護拳打腳踢、施暴成傷。桃園地院以檢方無法證明涂有妨害醫療業務犯意，判涂無罪，檢方不服，上訴台灣高等法院。

衛生福利部統計，醫療暴力通報數逐年增加，二○二○年為三○○件，二○二三年增加到三三○件，二○二四年大幅攀升至四四四件，五年統計全國有一六六八件妨害醫療業務案。

醫界分析，急診室是醫療暴力發生最多的場域，護理人員是最常見的受害族群，包括酒醉鬧事、等待過久、家屬情緒失控及精神疾病患者，都是常見衝突原因，外界也開始關注醫療人員執業安全。

卅歲涂姓男子前年三月十五日清晨四時因右肩脫臼，赴中壢天晟醫院急診室就醫，他自述和女友吵架不慎跌倒而導致。醫護人員替他施行肩關節復位時，他突然失控吼叫、拳打腳踢三醫護。夜班陳姓醫師、邱姓及梁姓護理師因擔心留置針脫落及治療需要，合力固定涂的身體，胸部、臉部及手臂因此挫傷；檢方依醫療法以強暴方式妨害醫事人員執行醫療業務罪起訴。

桃園地院審理時，傳喚多名醫護作證。醫護表示，涂在診間抽電子煙遭制止，但受傷的女護理師坦言，無法判斷涂是否蓄意攻擊。另名醫護認為，涂應是因劇痛而揮打；另有證人表示，肩關節復位即使打止痛藥仍相當疼痛，醫護人員必須壓制病患才能完成治療。

桃院不排除涂在治療過程因疼痛本能掙扎，檢方未提出積極證據，證明他主觀上具有妨害醫療業務的故意，判無罪。判決在網路上發酵，醫界也有人質疑「以後打人就說疼痛難忍就好了？」

法界人士指出，法官並未否定發生醫療暴力事件，而是回歸醫療法構成要件審查，依醫療法第廿四條、第一○六條規定，除必須有強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱等妨害醫療行為外，檢方仍須證明行為人主觀上具有妨害醫療業務的故意。法界分析，衛福部持續推動醫療暴力通報與防制，但司法審判仍回歸證據及法律要件，當檢方無法證明犯罪成立，法院只能判決無罪。