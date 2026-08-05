熟人行凶 涉鎢業老闆命案 前員工聲押

京沅鎢鈷資源林姓前員工（中）潛入黃姓董事長家中行竊，遭黃發現後竟下殺手，屏東警方昨晨在台中逮到林，警詢後依殺人罪移送屏東地檢署偵辦。記者劉星君／攝影

京沅鎢鈷資源黃姓董事長上月廿四日在枋寮家中遭人殺害，屏東縣警方連日追查，昨清晨在台中逮捕林姓離職員工；林疑因欠債缺錢，入室行竊時被黃發現，隨即制伏黃，先用膠帶綁住雙手，並封住眼、口，再拿棍棒打死對方。檢方訊後依涉殺人重罪，且有逃亡、滅、串證之虞聲請羈押禁見。

警方調查，林（卅四歲）自黃的公司離職一年多，任職時曾缺錢向公司借款約十萬元，因有鐵工專長，曾受黃委託到住處修東西，因此對黃的家中狀況十分熟悉。

上月廿四日，林疑似缺錢花用，鎖定黃家行竊，同日凌晨一時許，林先騎機車到案發地附近，徒步翻牆進入黃的豪宅。他從二樓闖入，因熟悉環境，成功躲開監視器。

但林行竊到一半，被黃撞見，兩人扭打，林制伏黃後，拿著黃家中的膠帶封綁黃的眼、口與雙手，再持棍棒毆打。黃因頭部受重創，失血過多慘死，林隨即離開。

同日中午，黃的兒女聯絡不上父親，到家中查看才發現他倒臥二樓客廳，全身是血。檢方相驗，確認黃的頭部遭鈍器重擊，為致命傷。

警方根據案發地太源村地理位置，調閱村內所有出入口監視器，比對所有影像資料研判，鎖定積欠大筆債務的林姓離職員工。

警方追查，林犯案後曾返回枋山鄉租屋處，警方查訪時，當時也有清查離職員工，林以為已躲過，上周跟妻子回到台中住處。警方昨晨到台中林家逮人，當時林母、妻子都在場，林母不知兒子犯案，林姓夫妻被帶回屏東偵辦。

林姓夫妻昨天下午被帶回枋山租屋處，鄰居大感意外，在封鎖線外議論紛紛。據了解，林探勘地形時疑曾帶著妻子，警方正釐清妻子是否參與犯案。

林身高一百八十公分，身形魁梧，親戚表示，林姓夫妻及兩名孩子一年多前搬到現在的租屋處，林個性低調，大家見面會打招呼，但很少交談。據了解，林之前在屏南工業區工作，離職後沒有固定工作，芒果季偶爾當臨時工。