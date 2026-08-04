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屏東鎢業老闆命案警逮離職員工 押解回住處搜證鄰居訝異

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

京沅鎢業黃姓董事長在屏東縣枋寮鄉太源村家中遭人殘忍殺害，屏東警方經連日追查，今天在台中逮捕林姓嫌犯，下午將人押解回枋山鄉租屋處進行跡證搜索採證。鄰居表示，林男與太太、兩個小孩一家四口搬到此屋約一年多，他平時為人低調不多話，沒想到竟會犯下凶殺案。

據了解，林嫌之前曾在京沅鎢業工作後來離職，因有鐵工專長曾到黃男家中幫忙修理東西，對於黃男家中狀況十分熟悉。案發當天疑似要入室竊盜，但正巧遇上黃男，兩人因此發生口角並扭打，林嫌將黃男綑綁並持棍棒毆打，導致黃男頭部重創、失血過多慘死。

今天下午警方押解林嫌回到枋山鄉租屋處進行跡證搜索採證，現場拉起封鎖線，鄰居都感到意外，聚在線外議論紛紛。林嫌頭戴安全帽不發一語，搜索後由警方押解帶回縣警局刑警大隊問訊；林嫌的太太則在家中，由警方訊問相關狀況。

林嫌的親戚表示，他與太太及兩名孩子一家四口，一年多前搬到現在租屋處。林嫌個性低調，話很少，大家見面都是打個招呼而已，很少交談。據了解，林嫌之前在屏南工業區工作，後來離職後就沒有固定工作，偶爾芒果季會去做個臨時工，對於他家中經濟狀況並不清楚。

鄰居表示，上周五曾遇到林嫌一家說要出門，之後有看到太太及小孩回來，但沒有看到林嫌；一直到今天警方前來封鎖調查，才知道林嫌犯下凶殺案，這段時間林嫌雖然沉默看起來不覺得有異樣，覺得很驚訝。

沅京鎢業黃姓董事長在屏東縣枋寮鄉太源村家中遭人殘忍殺害，警方今天在台中逮捕林姓嫌犯，下午將人押解回枋山鄉租屋處進行跡證搜索採證。記者潘奕言／攝影
沅京鎢業黃姓董事長在屏東縣枋寮鄉太源村家中遭人殘忍殺害，警方今天在台中逮捕林姓嫌犯，下午將人押解回枋山鄉租屋處進行跡證搜索採證。記者潘奕言／攝影

京沅鎢業黃姓董事長在屏東縣枋寮鄉太源村家中遭人殘忍殺害，警方今天在台中逮捕林姓嫌犯，下午將人押解回枋山鄉租屋處進行跡證搜索採證。圖／民眾提供
京沅鎢業黃姓董事長在屏東縣枋寮鄉太源村家中遭人殘忍殺害，警方今天在台中逮捕林姓嫌犯，下午將人押解回枋山鄉租屋處進行跡證搜索採證。圖／民眾提供

京沅鎢業黃姓董事長在屏東縣枋寮鄉太源村家中遭人殘忍殺害。記者潘奕言／攝影
京沅鎢業黃姓董事長在屏東縣枋寮鄉太源村家中遭人殘忍殺害。記者潘奕言／攝影

沅京鎢業黃姓董事長在屏東縣枋寮鄉太源村家中遭人殘忍殺害，警方今天在台中逮捕林姓嫌犯，下午將人押解回枋山鄉租屋處進行跡證搜索採證。記者潘奕言／攝影
沅京鎢業黃姓董事長在屏東縣枋寮鄉太源村家中遭人殘忍殺害，警方今天在台中逮捕林姓嫌犯，下午將人押解回枋山鄉租屋處進行跡證搜索採證。記者潘奕言／攝影

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