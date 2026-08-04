周玉蔻為「滾床單案」出庭遭罵妖孽 張淑娟批：舌頭殺人有罪

媒體人周玉蔻、蔡玉真烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟和台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」案，周、蔡一審各判刑1年6月。案件上訴，台灣高等法院今開庭後，陳抗常客田山盛國到場辱罵周玉蔻「妖孽」、「下地獄」，周女在法警戒備下上車離去，田山還一度作勢追車。

張淑娟庭後受訪指出，案件從2022年9月至今將滿4年，她希望司法能夠扳回一城打敗周玉蔻、蔡玉真兩名「被告癖」，做人不可以藐視司法，不能在媒體上公然誹謗，隨便暴露別人的個資，無論是公眾人物或老百姓，個資都不能隨意搜尋、非法利用，她相信「正義遲到，但不會不來」。

張淑娟說，她覺得司法非常辛苦，也因為被告花樣太多，不停地傳證人，法官們也是蠻可憐的，坐在那聽周玉蔻、蔡玉真撒謊、撒謊、撒謊，然後再打臉、打臉、打臉。她認為，只要正義到來，她就不會覺得被凌遲，衷心希望高院法官加油，還她一個青天。

她說，周玉蔻被折磨是因為她自己造謠，行為違反社會大眾對道德的要求，而被民視停掉節目，身為50年的新聞媒體人造假，本應接受懲罰，不應再擁有麥克風，「舌頭殺人是有罪的，麥克風殺人更有罪！」

張淑娟也呼籲社會需要的是真相、正義，而不是造假新聞，她一個人孤軍奮鬥、抗爭，是為了後面不要再有下一個被霸凌的人，台灣老百姓有享受自由人權的權利，跟她一樣都不應該隨便被糟蹋、霸凌，並稱自己很幸運，案發時沒有AI，如果那時候有AI，自己已經被合成影片了，那是件多恐怖的事情。

高院今開庭，田山盛國有到場旁聽，並在休庭時間高聲飆罵周玉蔻「王八蛋」、「下地獄」，更指周玉蔻委任律師是「垃圾」，被法警架離法庭。田山盛國在庭後，在高院門口堵周玉蔻，一見周女現身，再度飆罵「妖孽」、「王八蛋」、「下地獄」等語。

資深媒體人周玉蔻（右）今為滾床單案出庭。記者林孟潔／攝影

資深媒體人蔡玉真（右）今為滾床單案出庭。記者林孟潔／攝影

資深媒體人周玉蔻今為滾床單案出庭。記者林孟潔／攝影