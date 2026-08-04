屏東鎢業老闆命案檢警過濾近300輛車 揪出離職員工林男涉案

屏東京沅鎢鈷資源董事長56歲黃男上月24日中午遭兒女發現雙手遭寬版膠帶捆綁倒臥二樓客廳，頭部重擊致死，全身是血，檢警歷時10多天偵辦，周邊監視器全都壞，警方擴大調閱周邊重要路口監視器，過濾近300輛汽車最終鎖定涉案離職員工林男，今拂曉出擊，在台中林男住處將林男逮捕到案。

死者黃男住家監視器系統全都壞掉，案情一度陷入膠著，周邊都是偏僻果園、鄉間道路，警方採取擴大調閱周邊重要大路口，逐一比對每輛車進出入口的時間，精算過後，共過濾約近300輛汽車，最後終車輛中最後鎖定涉案林姓男子。

據了解，涉案林姓男子一年多前離職，林男是台中人，老婆是枋山人，檢警今將林男帶回屏東後，先將林男帶到枋山鄉加祿村住處搜索，釐清是否有共犯，據了解，林男先前探勘地形時有帶著妻子，但妻子當下疑不知情，林妻在此案角色，仍待檢警進釐清，暫列關係人；林男落網後坦承，犯案動機仍待釐清。

至於黃男私生活部分，檢警從黃男手機紀錄等發現經常出入小吃部等場所，原以為與案情有關，加上同步從監視器過濾近三百輛汽車中發現突破點，鎖定涉案離職員工林男。

屏東京沅鎢鈷資源董事長56歲黃男上月24日中午遭兒女發現雙手遭寬版膠帶捆綁倒臥二樓客廳，頭部重擊致死，全身是血，檢警歷時10多天偵辦，檢警今查獲犯案是一年多前離職的林姓男子。記者潘奕言／攝影