快訊

台中知名神經外科醫師突「失業」 本人首發聲：盼院方自覺與反省

驚悚畫面曝！中壢小客運轉彎未減速 28歲女過馬路遭撞飛

MLB／大谷4支2、道奇被小熊打爆吞4連敗 明推史庫柏拚止敗

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東枋寮鎢業老董凶殺案 嫌犯為離職員工入室行竊被發現後滅口

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東縣枋寮鄉太源村京沅鎢業黃姓董事長在家中遭人殘忍殺害，屏東警方經連日追查，已在中部將嫌犯逮捕到案，目前正帶回屏東問訊及進行跡證還原。據了解，嫌犯是公司離職員工，案發當天原本要想要入室竊盜，但被黃男碰到，扭打後憤而殺人。

據了解，嫌犯是公司的離職員工，過去因為有鐵工的專長，曾到黃男家中幫忙修理東西，因此對於黃男家中狀況十分熟悉。嫌犯離職後因家中經濟狀況有問題，案發當天原本想利用黃男不在家時入室潛行竊，但沒想到黃男突然返家。

嫌犯見行跡敗露，與黃男發生口角及扭打，後來以透明膠帶將他綑綁，並以棍棒瘋狂毆打，導致黃男頭部重創，失血過多慘死。事後因為黃男兒子一直聯絡不到父親，回到家中查看才發現慘案。詳細犯案原因檢警仍在調查中。

黃男因為經營鎢提煉回收產業，鎢屬於稀有金屬，用在工業、國防與先進產業，命案發生引發對產業安全關注。檢警追查發現，跟國家安全、鎢材料機密和網路流傳的境外勢力介入等說法，無相關證據支持。

屏東縣枋寮鄉56歲黃姓老闆6月24日在家中遭綑綁襲擊致死，凶嫌為離職員工。圖／民眾提供
屏東縣枋寮鄉56歲黃姓老闆6月24日在家中遭綑綁襲擊致死，凶嫌為離職員工。圖／民眾提供

屏東 離職 竊盜

延伸閱讀

獨／屏東鎢業老闆命案今破案 嫌犯落網動機待釐清

竹聯幫操縱販毒網絡…大腿綁毒 喪屍煙彈銷馬祖

試用期寫不出C語言程式被炒 竹科工程師15年後提告結果曝

美國驚見中和慘案翻版？媳持刀衝婆婆家「怒砍200多刀」 只因尪一句妹妹要來

相關新聞

獨／屏東鎢業老闆命案今破案 嫌犯落網動機待釐清

屏東京沅鎢鈷資源董事長黃男上月24日中午遭兒女發現雙手遭寬版膠帶捆綁倒臥二樓客廳，頭部遭棍棒重擊致死，現場監視器早已壞掉，檢警偵辦一度膠著，經查扣死者手機數位鑑識、大規模人際查訪，死者生前私生活複雜，經常出入女陪侍，疑與多女曖昧，檢警鎖定對象，今稍早在外縣市落網，初步了解，嫌犯落網待釐清，檢警偵辦中。

影／他深居簡出宛如「宅男毒販」 警搜索驚見女子躺地上竟是電子娃娃

52歲楊姓毒販自恃自家鐵皮透天厝地點偏僻、人煙稀少，外人不易找到，直接打造成為販毒據點，就在騎樓分裝毒品；楊深居簡出，都窩在家裡宛如「宅男毒販」，警方突擊搜索，驚見疑似一名女子躺在地上，開燈才確認竟是女性電子娃娃，起出安非他命108公克等贓物。

又是毒駕！台中沙鹿毒駕撞8車 警方逮人建請聲押

台中市沙鹿區北勢東路昨天傍晚發生毒駕車禍，停路邊整排機車共8車被撞倒，幸無人受傷，車主都嚇一跳；警方對22歲吳姓駕駛酒測和毒品唾液快篩，無酒駕，有毒品陽性反應，依毒品和公共危險罪移送法辦，建請檢察官向法院聲請預防性羈押。

屏東枋寮鎢業老董凶殺案 嫌犯為離職員工入室行竊被發現後滅口

屏東縣枋寮鄉太源村京沅鎢業黃姓董事長在家中遭人殘忍殺害，屏東警方經連日追查，已在中部將嫌犯逮捕到案，目前正帶回屏東問訊及進行跡證還原。據了解，嫌犯是公司離職員工，案發當天原本要想要入室竊盜，但被黃男碰到，扭打後憤而殺人。

高雄公布毒酒駕累犯 警方分析出6人已累犯5次以上

高雄市交通局7月底公布10年內有40人酒、毒駕及拒測累犯，警方從中分析出其中6名男子，已累犯5次以上，今天在交大官方臉書，貼出這6人的照片。

竹聯幫操縱販毒網絡…大腿綁毒 喪屍煙彈銷馬祖

潘姓毒販以「人體綁大腿」方式，從台灣將喪屍煙彈運到馬祖地區販售，檢警執行兩波搜索，拘提有竹聯幫背景的黃姓首腦到案，查扣喪屍煙彈原料，可製成五千七百顆煙彈，市價破千萬元，檢方近日依毒品罪等罪起訴十二人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。