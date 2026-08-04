屏東枋寮鎢業老董凶殺案 嫌犯為離職員工入室行竊被發現後滅口

屏東縣枋寮鄉太源村京沅鎢業黃姓董事長在家中遭人殘忍殺害，屏東警方經連日追查，已在中部將嫌犯逮捕到案，目前正帶回屏東問訊及進行跡證還原。據了解，嫌犯是公司離職員工，案發當天原本要想要入室竊盜，但被黃男碰到，扭打後憤而殺人。

據了解，嫌犯是公司的離職員工，過去因為有鐵工的專長，曾到黃男家中幫忙修理東西，因此對於黃男家中狀況十分熟悉。嫌犯離職後因家中經濟狀況有問題，案發當天原本想利用黃男不在家時入室潛行竊，但沒想到黃男突然返家。

嫌犯見行跡敗露，與黃男發生口角及扭打，後來以透明膠帶將他綑綁，並以棍棒瘋狂毆打，導致黃男頭部重創，失血過多慘死。事後因為黃男兒子一直聯絡不到父親，回到家中查看才發現慘案。詳細犯案原因檢警仍在調查中。

黃男因為經營鎢提煉回收產業，鎢屬於稀有金屬，用在工業、國防與先進產業，命案發生引發對產業安全關注。檢警追查發現，跟國家安全、鎢材料機密和網路流傳的境外勢力介入等說法，無相關證據支持。