影／他深居簡出宛如「宅男毒販」 警搜索驚見女子躺地上竟是電子娃娃

52歲楊姓毒販自恃自家鐵皮透天厝地點偏僻、人煙稀少，外人不易找到，直接打造成為販毒據點，就在騎樓分裝毒品；楊深居簡出，都窩在家裡宛如「宅男毒販」，警方突擊搜索，驚見疑似一名女子躺在地上，開燈才確認竟是女性電子娃娃，起出安非他命108公克等贓物。

本案源自33歲吳姓男子今年2月涉吸食喪屍煙彈後駕駛小貨車，車上還載著5名兒童，因違規遭警攔查加速逃逸肇事致5童均受傷，其中1名6歲女童重傷；台南市刑大偵七隊日前將吳的毒品上游41歲陳姓藥頭拘提到案，起出可製作1萬顆喪屍菸彈的原料，再向上溯源追到楊姓藥頭。

偵七隊專案小組掌握如同小盤商的陳姓藥頭，上游是中盤商楊姓藥頭，自今年4月展開監控蒐證，查出楊藏身於台南市六甲區二甲聚落的鐵皮透天厝，地點十分偏僻，不是遊客、市民會前往的地方，一般人也不容易找到正確地點，該3層樓建築就是楊的住處兼毒品交易地點。

專案小組埋伏期間，發現楊平時大門深鎖，深居簡出，一天中最多出門一次繳費、買飯，作息都藏身在屋內；楊跟旗下藥腳都騎乘無號牌電動自行車，藥腳上門拿毒品時，由於現場附近無人出沒，楊竟大膽就在自家騎樓秤重、分裝販售毒品讓藥腳送貨。

警方陸續掌握上門總計有8名藥腳，經逐一跟監，確認其交易範圍大約在下營、玉井、六甲、永康、新市及南區等六個行政區；另楊本身不送貨，從不在網路上打廣告，與藥腳、客戶主要透過LINE網路通訊軟體及市話聯繫，只有熟客才能聯繫訂貨，新客戶要透過熟客牽線。

據了解，楊還自製「鬼火打火機」吸食工具，打火機經過特殊設計改造，按下時火焰與打火機出氣口分離，能讓火勢集中，火苗看起來像是懸空飄浮在半空中，便於加熱毒品吸食；若有新客戶加入，楊會贈送打火機，並以「免費試用、買越多送越多」等話術招攬，讓新客戶成為熟客。

偵七隊經數月蒐證，報請台南地檢署檢察官胡晟榮指揮偵辦，上月8日拂曉前往楊的住處突擊搜索；專案小組進屋時，因燈光昏暗，在三樓地板驚見疑似一名女子躺在地上，由於楊未婚也沒有女朋友，正覺得奇怪，開燈定睛一看，竟是女性電子娃娃。

警方在屋內起出第二級毒品安非他命26小包（108公克）、電子磅秤、夾鏈袋、高階電腦、手機、毒品吸食器及11萬2800元等證物；發現楊將販毒據點全面智慧化，透天厝一樓屋外裝設有監視器，3樓、2樓則設置75吋電視2台、1台，全是利用AI語音控制屋內電視及監視系統。

據了解，楊透過各樓層的小愛音箱，以人工智慧語音直呼即可開關電視、冷氣、電燈、音響，以及調整監視器鏡頭方向，女性電子娃娃也經過改造；警方將楊依毒品罪嫌移送偵辦，檢方裁定1萬元交保，近期陸續將楊旗下8名藥腳再查緝到案，一網打盡，將再持續向上溯源，追查楊的上游。

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52歲楊姓毒販自恃自家鐵皮透天厝地點偏僻、人煙稀少，外人不易找到，直接打造成為販毒據點，就在騎樓分裝毒品。圖／民眾提供

52歲楊姓毒販自恃自家鐵皮透天厝地點偏僻、人煙稀少，外人不易找到，直接打造成為販毒據點，就在騎樓分裝毒品。圖／民眾提供

警方在屋內起出第二級毒品安非他命26小包（108公克）、電子磅秤、夾鏈袋、高階電腦、手機、毒品吸食器及11萬2800元等證物。圖／民眾提供

52歲楊姓毒販自恃自家鐵皮透天厝地點偏僻、人煙稀少，外人不易找到，直接打造成為販毒據點，就在騎樓分裝毒品。圖／民眾提供

警方在屋內起出第二級毒品安非他命26小包（108公克）、電子磅秤、夾鏈袋、高階電腦、手機、毒品吸食器及11萬2800元等證物。圖／民眾提供

52歲楊姓毒販自恃自家鐵皮透天厝地點偏僻、人煙稀少，外人不易找到，直接打造成為販毒據點，就在騎樓分裝毒品。圖／民眾提供