又是毒駕！台中沙鹿毒駕撞8車 警方逮人建請聲押

台中市沙鹿區北勢東路昨天傍晚發生毒駕車禍，停路邊整排機車共8車被撞倒，幸無人受傷，車主都嚇一跳；警方對22歲吳姓駕駛酒測和毒品唾液快篩，無酒駕，有毒品陽性反應，依毒品和公共危險罪移送法辦，建請檢察官向法院聲請預防性羈押。

清水警分局表示，昨天傍晚5時58分，在台中市沙鹿區北勢東路，由22歲吳姓男子駕駛轎車，沿北勢東路北往南方向行駛，不明原因失控撞上停於路邊停車格的8輛機車，經對駕駛實施酒精測試，無飲酒情形；後續實施毒品唾液快篩，結果呈毒品陽性反應，詢後依毒品危害防制條例、公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦，並建請檢察官向法院聲請預防性羈押。

警方呼籲，毒駕行為不僅嚴重危及駕駛人自身安全，更對合法用路人的生命、身體財產構成重大威脅。清水分局將持續強化各項查緝與防制作為，嚴防毒駕危害，捍衛轄區交通安全與社會安寧。

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台中市沙鹿區北勢東路昨天傍晚發生毒駕車禍，停路邊整排機車被撞倒。圖／警方提供