快訊

屏東鎢業老闆雙手遭捆頭部重創身亡 嫌犯今落網動機待釐清

是你嗎？5~6月統一發票18人爽中千萬 還有22張200萬特獎

四貸同堂後遺症顯現 未來「信用小白」向銀行借錢更難

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／屏東鎢業老闆命案今破案 嫌犯落網動機待釐清

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東京沅鎢鈷資源董事長黃男上月24日中午遭兒女發現雙手遭寬版膠帶捆綁倒臥二樓客廳，頭部遭棍棒重擊致死，現場監視器早已壞掉，檢警偵辦一度膠著，經查扣死者手機數位鑑識、大規模人際查訪，死者生前私生活精彩，經常出入女陪侍，疑與多女曖昧，檢警鎖定對象，今稍早在外縣市落網，初步了解，嫌犯落網待釐清，檢警偵辦中。

56歲黃男離婚多年，育有3子女，獨自住枋寮鄉太源村，警方訪查比對黃男手機數位分析，發現黃男生前私生活複雜，經常出入有女陪侍聲色場所、小吃部為主，非高檔酒店。檢警鎖定對象，人已落網。 

56歲黃男長年從事環保、廢金屬產業，生前民刑事糾紛，與包商工程款爭議、土地遭倒廢棄物，早年經營鐵材公司時，向國內某螺帽大廠購買廢鐵粒下腳料，找到公司內部警衛內應，上演偷斤減兩，長達7年，詐騙金額達4449萬多元，最後判緩刑，條件是賠償螺帽大廠損失。

黃男之後改名，並從台南搬來高雄，近年搬到屏東在屏南工業區經營京沅鎢鈷資源並購置一家環保公司，環保公司負責人為黃男兒子。

黃男經營鎢提煉回收產業，鎢屬於稀有金屬，用在工業、國防與先進產業，近年來鎢的價攀升，命案發生引發對產業安全關注，但檢警追查發現，跟國家安全、鎢材料機密和網路流傳的境外勢力介入等說法，無相關證據支持。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

屏東京沅鎢鈷資源董事長黃男上月24日遭兒女發現，雙手遭膠帶綁倒臥二樓客廳，檢警鎖定對象，嫌犯今落網。圖／讀者提供
屏東京沅鎢鈷資源董事長黃男上月24日遭兒女發現，雙手遭膠帶綁倒臥二樓客廳，檢警鎖定對象，嫌犯今落網。圖／讀者提供

屏東 老闆 命案

延伸閱讀

竹聯幫操縱販毒網絡…大腿綁毒 喪屍煙彈銷馬祖

影／竹聯幫成員「綁腿」藏毒闖連江 2波掃蕩逮12人扣千萬喪屍煙彈

試用期寫不出C語言程式被炒 竹科工程師15年後提告結果曝

高雄75歲翁買便當忘記回家路 推機車走5公里累倒呆坐路邊

相關新聞

獨／屏東鎢業老闆命案今破案 嫌犯落網動機待釐清

屏東京沅鎢鈷資源董事長黃男上月24日中午遭兒女發現雙手遭寬版膠帶捆綁倒臥二樓客廳，頭部遭棍棒重擊致死，現場監視器早已壞掉，檢警偵辦一度膠著，經查扣死者手機數位鑑識、大規模人際查訪，死者生前私生活精彩，經常出入女陪侍，疑與多女曖昧，檢警鎖定對象，今稍早在外縣市落網，初步了解，嫌犯落網待釐清，檢警偵辦中。

又是毒駕！台中沙鹿毒駕撞8車 警方逮人建請聲押

台中市沙鹿區北勢東路昨天傍晚發生毒駕車禍，停路邊整排機車共8車被撞倒，幸無人受傷，車主都嚇一跳；警方對22歲吳姓駕駛酒測和毒品唾液快篩，無酒駕，有毒品陽性反應，依毒品和公共危險罪移送法辦，建請檢察官向法院聲請預防性羈押。

高雄公布毒酒駕累犯 警方分析出6人已累犯5次以上

高雄市交通局7月底公布10年內有40人酒、毒駕及拒測累犯，警方從中分析出其中6名男子，已累犯5次以上，今天在交大官方臉書，貼出這6人的照片。

竹聯幫操縱販毒網絡…大腿綁毒 喪屍煙彈銷馬祖

潘姓毒販以「人體綁大腿」方式，從台灣將喪屍煙彈運到馬祖地區販售，檢警執行兩波搜索，拘提有竹聯幫背景的黃姓首腦到案，查扣喪屍煙彈原料，可製成五千七百顆煙彈，市價破千萬元，檢方近日依毒品罪等罪起訴十二人。

包租代管龍頭 兆基爆財務危機

包租代管龍頭兆基集團相關公司趙姬投資、寄居蟹管理顧問爆發財務危機，因公司債無法兌付利息，逾百名投資人已組成自救會，不排除提告。這也是政府推動包租代管政策以來，首度出現大型業者財務危機，外界關注兆基所管理的上萬筆租約，能否繼續運作，包含支付房東租金、返還房客押金等。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。