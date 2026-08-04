獨／屏東鎢業老闆命案今破案 嫌犯落網動機待釐清

屏東京沅鎢鈷資源董事長黃男上月24日中午遭兒女發現雙手遭寬版膠帶捆綁倒臥二樓客廳，頭部遭棍棒重擊致死，現場監視器早已壞掉，檢警偵辦一度膠著，經查扣死者手機數位鑑識、大規模人際查訪，死者生前私生活精彩，經常出入女陪侍，疑與多女曖昧，檢警鎖定對象，今稍早在外縣市落網，初步了解，嫌犯落網待釐清，檢警偵辦中。

56歲黃男離婚多年，育有3子女，獨自住枋寮鄉太源村，警方訪查比對黃男手機數位分析，發現黃男生前私生活複雜，經常出入有女陪侍聲色場所、小吃部為主，非高檔酒店。檢警鎖定對象，人已落網。

56歲黃男長年從事環保、廢金屬產業，生前民刑事糾紛，與包商工程款爭議、土地遭倒廢棄物，早年經營鐵材公司時，向國內某螺帽大廠購買廢鐵粒下腳料，找到公司內部警衛內應，上演偷斤減兩，長達7年，詐騙金額達4449萬多元，最後判緩刑，條件是賠償螺帽大廠損失。

黃男之後改名，並從台南搬來高雄，近年搬到屏東在屏南工業區經營京沅鎢鈷資源並購置一家環保公司，環保公司負責人為黃男兒子。

黃男經營鎢提煉回收產業，鎢屬於稀有金屬，用在工業、國防與先進產業，近年來鎢的價攀升，命案發生引發對產業安全關注，但檢警追查發現，跟國家安全、鎢材料機密和網路流傳的境外勢力介入等說法，無相關證據支持。

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