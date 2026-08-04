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高雄公布毒酒駕累犯 警方分析出6人已累犯5次以上

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市交通局7月底公布10年內有40人酒、毒駕及拒測累犯，警方從中分析出其中6名男子，已累犯5次以上，今天在交大官方臉書，貼出這6人的照片。

行政院近期接連提出修法與防制措施，全面加重毒駕刑責及行政處罰。高雄市警察局今天表示，今年上半年執行全國同步取締毒、酒駕專案，共查獲毒駕1112件、酒駕4563件，分別較去年同增加521件及593件，將持續強化執法，遏止毒、酒駕危害。

警方指出，毒、酒駕嚴重危害道路交通安全，除配合中央修法方向外，也持續規畫專案勤務，加強路檢及取締作為，希望降低事故發生風險，保障用路人安全。

高雄市交通警察大隊局分析自2022年實施酒駕累犯公告制度以來，截至今年5月21日止，全市共有6名毒、酒駕累犯達5次以上。高雄市警局交通警察大隊今天在官方臉書粉絲專頁，公布累犯名單，盼透過資訊公開與社會監督，提升嚇阻效果。

高雄市警局表示，毒品及酒精都會影響駕駛人的判斷力、反應能力及專注力，增加交通事故風險，警方將秉持「零容忍」態度，持續執行毒、酒駕取締專案，依法嚴查嚴辦，防制重大交通事故發生，維護市民生命財產安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄市警局公布6名男子涉毒、酒駕累犯5次以上。圖／高雄市交通警察大隊提供
高雄市警局公布6名男子涉毒、酒駕累犯5次以上。圖／高雄市交通警察大隊提供

高雄市警方執行毒、酒駕臨檢勤務。圖／高雄市交通警察大隊提供
高雄市警方執行毒、酒駕臨檢勤務。圖／高雄市交通警察大隊提供

高雄 酒駕 毒駕

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