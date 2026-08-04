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男子砍鄰居愛犬留疤 構成毀損罪

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導

王姓男子不滿鄰居的米克斯犬「豆子」朝他吠叫，持水果刀刺傷牠，被檢方依毀損罪起訴，雲林地院審理時，法官要求飼主帶狗出庭勘驗，認為狗傷勢痊癒且未喪失寵物陪伴的功能，判王男無罪，檢察官認為，狗被刺傷所留疤痕造成身體外觀改變，構成「毀損罪」要件，上訴二審獲合議庭採納，逆轉改判王男有罪。

王男去年一月七日持水果刀刺傷「豆子」，飼主事後提告，檢方認為，「豆子」遭受人為重大創傷後，將提高對周遭環境戒心，影響日後與人類互動能力，等同喪失寵物最重要的陪伴功能，依毀損罪起訴王男。

法官雖認同毛小孩在飼主心中有「不具血緣的孩子」的地位，但民法仍將寵物以「物」看待，為能有正確判決，特請飼主帶狗狗出庭「作證」，由法官互動勘驗，歷時近廿分鐘，「豆子」剛進法庭時因陌生環境顯得不安，不時望向主人。

法官觀察傷勢外，也俯身與牠互動、眼神接觸，甚至輕拍頭部、撫摸頸部，「豆子」均未出現攻擊或強烈抗拒反應，還趴坐在法庭地面。

法官認為，自己對「豆子」而言是陌生人，但稍加互動牠仍願意親近並保持信任，顯示與人互動能力並未明顯受損，加上外觀傷勢已痊癒，難認有喪失寵物陪伴的重要功效，證據不足證明王男構成毀損罪，判王男無罪。

檢察官認為「豆子」傷勢雖已痊癒，但因傷增生組織所留下的疤痕，已改變原有外觀，明顯已構成毀損，依此提起上訴。

台南高分院認為，原判決以「豆子」外觀傷勢已康復治癒，與陌生人稍加互動即能建立一定關係，寵物重要功效並未喪失，但王男持刀砍傷「豆子」行為，屬對於物施以損壞，「豆子」傷口深且長，有相當程度傷害，救治後皮膚因組織增生而有腫塊突起，外觀遭破壞及改變，原判決諭知被告無罪，可能有誤。

二審認為，「豆子」遭被告砍傷時犯罪已成立，飼主事後將狗送醫救治，回復被毀損原狀，於犯罪成立並無影響，檢察官上訴有理由，撤銷改判王男有罪，處拘役廿天。

飼主 寵物 狗狗

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