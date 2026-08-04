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大腿綁毒 喪屍煙彈銷馬祖

聯合報／ 記者陳宏睿張宏業／連線報導

刑事局破獲黃姓男子為首的毒品集團，今年分兩波搜索、攻堅，帶回12人。記者陳宏睿／翻攝 陳宏睿
刑事局破獲黃姓男子為首的毒品集團，今年分兩波搜索、攻堅，帶回12人。記者陳宏睿／翻攝 陳宏睿

潘姓毒販以「人體綁大腿」方式，從台灣將喪屍煙彈運到馬祖地區販售，檢警執行兩波搜索，拘提有竹聯幫背景的黃姓首腦到案，查扣喪屍煙彈原料，可製成五千七百顆煙彈，市價破千萬元，檢方近日依毒品罪等罪起訴十二人。

刑事局指出，專案小組去年底發現有毒品經台灣運入連江縣，先查獲兩名毒犯後，溯源追查上游，發現潘男（五十二歲）以人體夾帶毒品、抑或是佯稱「印刷品、藝術品」郵寄包裹方式，運輸毒品給連江縣鄭姓毒販（五十歲）。

警方調查，販毒網絡是以桃園竹聯幫黃男為首，潘男負責運輸，該集團從製毒、分裝、運送到販賣一條龍包辦，潘男採「人體綁大腿」夾帶手法，將毒品固定在大腿處，以搭乘飛機或輪船闖關進入連江地區，再由鄭男等人負責分裝。

專案小組三月三十日執行第一波查緝行動，在桃園、台中及馬祖南北竿等地區，拘提潘男等七人到案，經分案扣案手機等證物，六月十四日發動第二波搜索，再赴桃園拘提黃男等三人，全案共十二人被捕，四人聲押獲准。

檢警查扣海洛因二點四公克、安非他命七十八點一九公克、依托咪酯原液七瓶（二三六點○八公克）及菸油、菸彈等製毒、販毒工具。

檢警統計，這批依托咪酯原料可製成五千七百顆喪屍煙彈，若以每顆二五○○元計算，估計市價約一一四○萬元，海洛因、安非他命數量較少，市價十餘萬元，在押的黃男起訴移審法院後，法院裁定廿萬交保。

喪屍煙彈 馬祖 竹聯幫

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