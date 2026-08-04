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包租代管龍頭 兆基爆財務危機

聯合報／ 記者陳美玲胡順惠任珮云／台北報導

包租代管龍頭兆基集團相關公司趙姬投資、寄居蟹管理顧問爆發財務危機，因公司債無法兌付利息，逾百名投資人已組成自救會，不排除提告。這也是政府推動包租代管政策以來，首度出現大型業者財務危機，外界關注兆基所管理的上萬筆租約，能否繼續運作，包含支付房東租金、返還房客押金等。

兆基屋管昨天聲明，原董事長李建成已辭任公司所有職務，兆基屋管和趙姬投資財務、資金各自獨立，相關業務、客戶權益絕對不受影響。

內政部國土署表示，此案屬業者自身財務問題，現階段並未影響包租代管政策推動。國家住都中心表示，目前經辦的社宅包租代管運作正常，已成立專案小組全面清查、管控涉案業者承辦案件，將要求公司負責人提出說明。

至於兆基屋管今年初的十二億元聯貸案是否受到影響？銀行團指出，主辦行安泰銀必要時將召集聯貸案等參貸銀行開會，聚焦兆基屋管新的人事布局與營運方向。目前會先暫時凍結尚未動用的八億元聯貸案款項。

內政部推動社宅包租代管以來，已媒合超過廿三萬戶。兆基集團由於進入租賃市場時間較早，在包租代管業具龍頭地位，也是政府推動相關政策的重要諮詢對象。

一名不具名業者透露，兆基是國內規模最大的包租代管業者，事件曝光後，確實有部分房東擔心受到影響，但據了解，目前並未發生租金未支付或服務中斷等情形，對整體包租代管市場影響有限。

趙姬投資負責人、兆基屋管前董事長李建成爆百億資金缺口，經與投資人協商，提出以兆基屋管未上市股票一點六萬張抵債；趙姬投資實際營運管理人暨寄居蟹管理顧問負責人林佑任，同樣涉入其中，無法取得聯絡。

兆基屋管指出，李建成七月廿九日辭任公司所有職務，董事會也於七月卅日推選新任董事長。據悉，目前兆基屋管董座由中華不動產仲裁協會理事長王進祥暫代。

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