寶可夢卡牌店「小羊卡牌社」老闆落跑 受害玩家數千人

寶可夢卡牌日益風行。美聯社

台北市西門町商圈「小羊卡牌社」被控無預警歇業，鄭姓負責人失聯，消費者報案指有寶可夢卡牌預購、寄售或送鑑定等財損，也有員工遭欠薪。警方受理八人報案，財損最高一五○萬元，消費者自救群組成員多達數千人，研判被害人恐更多，全案依詐欺罪偵辦。

北市府消保官昨天主動前往稽查，現場大門深鎖未營業，法務局表示，已啟動市府橫向通報機制，除通報商業處向業者了解營運情形，針對業者無預警倒閉是否涉犯詐欺，同步通報警方調查。

有網友指出，該寶可夢卡牌店無故歇業，四千人的LINE群解散，負責人捲款品項市值三億元，開業迄今所有受害者等待的鑑定卡、預購盒，高達九千多筆。

警方調查，小羊卡牌社今年一月成立，在寶可夢卡牌玩家圈頗知名，廿八歲鄭姓負責人上月底向員工聲稱要出國補貨，店家一周未營業，該店的LINE社群昨凌晨被刪除，引發消費者恐慌。

萬華分局至昨天傍晚，共有八人提告詐欺，六人是消費者，多為年輕男性，他們拿不回預購款或寄售、送鑑定的寶可夢卡牌，單一被害人財損二萬元起跳，大多落在一、二十萬元，一名男子損失一五○萬元最多，包括預購五十組、每組一萬三千元的「卅周年皮卡丘盒組」；另二名提告者是員工，指店家積欠薪水。

北市議會昨也討論此案，議員陳宥丞表示，他收到許多受害者陳情，受害者擔心預購商品像寶可夢、航海王、龍珠等到貨日期還沒到，警方是否會拒絕受理，但他認為鄭男已失聯，社群平台與群組被刪除，有詐欺疑慮。

據了解，萬華分局已報請北檢指揮偵辦，檢警將調閱鄭男入出境紀錄，並實施境管通知。

自稱曾任小羊卡牌社員工的網友貼文表示，他與消費者幾乎同時間得知負責人失聯，他尚未領取七月薪資，也是此次事件受害者，他僅協助網路社群發文及回覆訊息，未經手客戶款項、公司帳務或金流，也未參與經營決策。