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回響／喪屍煙彈查獲數飆2.7倍、毒品量飆5倍 中市府築校園防線

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導

毒品數字失控、校園防線告急！台中市最新統計顯示，毒品查獲量一年暴衝逾5倍，新興毒品「喪屍煙彈」查獲人數一年半飆破2121人，連學生涉案人數也翻倍成長，毒品正以更快速度、更隱蔽形式滲透校園與社區，警訊全面拉高。

聯合報最近針對校園電子煙氾濫推出「陽光行動」等深度專題，揭露電子煙已非單純的違規抽菸問題，更淪為新興毒品（如依托咪酯「喪屍煙彈」）入侵校園的破口，專題引起社會廣泛迴響與教育界的高度重視。

台中市政府今天向議會提出菸品與依托咪酯進入校園等專案報告，警察局2025年全年查獲毒品總重量達3808.7公斤，較2024年的747.3公斤暴增409.6%，等同成長5.1倍；2026年上半年再查獲1721.81公斤，較去年同期再增357.01%。

弔詭的是，案件數並未同步增加，重量卻倍數飆升，關鍵在於警方接連破獲大型製毒與走私案，包括單案1750公斤愷他命工廠、1523公斤四級毒品案，顯示毒販已轉向工廠化量產、跨境輸送，毒品供應鏈規模全面升級。

報告狀指出，依托咪酯（喪屍煙彈）成為最兇猛的新興毒品。2024年8至12月查獲377人，2025年暴增至1019人，成長2.7倍；2026年上半年再查獲725人，短短一年半累計達2121人。

查獲數字呈現跳躍式攀升，電子煙外型掩護、取得門檻降低，使其迅速入侵社區，甚至成為青少年接觸毒品的入口。

更令人憂心的是，學生涉案人數同步飆升。2024年（8至12月）僅9人，2025年增至27人、成長200%；2026年上半年再新增20人，累計達56人。

毒品透過新潮包裝滲透校園，降低戒心，學生族群成為最脆弱一環，校園防線明顯出現破口。

報告指出，市府跨局處加重力道。警方與校安人員鎖定放學後高風險時段，已執行1046班次聯合巡查；反毒宣導達1774場次，並透過社群平台擴大滲透。同時啟動「春暉小組」個案輔導，結合戒癮醫療與少輔資源，試圖補強校園防護缺口。

市政府強調，毒品型態快速變異，將持續鎖定供毒源頭與電子煙供應鏈，強化查緝與預防雙軌並進。但在數據持續飆升之下，毒品戰線已從街頭蔓延至校園，能否守住下一代，成為當前最嚴峻考驗。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市議員張瀞分關切違法菸毒戕害青少年的狀況，要求相關單位加強查察防制。記者陳秋雲/攝影
台中市議員張瀞分關切違法菸毒戕害青少年的狀況，要求相關單位加強查察防制。記者陳秋雲/攝影

喪屍煙彈 毒品 校園

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