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索討投資款卻被嗆屁孩 新北男怒朝天道盟份子開5槍尋仇旋投案

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

李男開槍後至派出所投案。記者黃子騰／翻攝
李男開槍後至派出所投案。記者黃子騰／翻攝
新北市新莊區驚傳槍擊案，24歲李男不滿被天道盟太陽會份子柯男（29歲）嗆屁孩，昨晚10時許持改造手槍至新北大道一處社區停車場，見柯男開車返家竟朝天空、地上連開5槍開槍洩憤，犯案後立即投案。警方詢後將依殺人未遂、槍砲等罪嫌送辦。

據了解，槍手李男日前與彭男合夥投資，不料卻投資失利虧錢。李男要求彭男退還投資款，但彭男只願退還其中一部分，彭男於是找有天道盟太陽會背景的柯男出面協調。不料談判過程中柯男竟嗆李男：「你們這些屁孩，找有能力的人來談」。李男聽聞後十分不滿，雙方談判破裂不歡而散。

李男事後越想越氣，昨晚10時30分許持1把改造手槍開車至柯男位於新莊區新北大道住處外停車場等候。見柯男開車返家停好車下車後，隨即走到柯男車旁掏槍朝天空、地上連開5槍，犯案後立即開車至派出所投案。

新莊警獲報趕抵現場調查，共尋獲5枚彈殼，經查李男當時並未朝人及車輛射擊，並未造成人員受傷。李男警詢時供稱不滿柯男協調時偏袒對方又嗆他「屁孩」才會開槍洩憤。警方詢後將依殺人未遂、槍砲等罪嫌將李男移送法辦，並將深入追查槍枝來源及確切犯案動機。

警方查扣李男犯案用的改造手槍。記者黃子騰／翻攝
警方查扣李男犯案用的改造手槍。記者黃子騰／翻攝

李男駕駛這輛車開槍犯案後前往派出所投案。記者黃子騰／翻攝
李男駕駛這輛車開槍犯案後前往派出所投案。記者黃子騰／翻攝

天道盟 新北 槍擊 殺人未遂

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