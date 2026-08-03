新北新莊深夜發生槍擊案 男涉開5槍後投案無人傷

新北市新莊區新北大道某停車場內昨深夜發生槍擊案，男尾隨被害人並涉對天空及地面開5槍後逃逸，無人受傷，槍手隨後攜槍到派出所投案，警方獲報已展開偵辦。

新莊分局今天以訊息說明，警方昨晚11時許接獲110報案通報新北大道某停車場內發生槍擊案件，警方立即派員到場查處，並通知鑑識小組到場採證，現場拾獲5枚彈殼。

警方調查，涉案24歲李姓男子開車尾隨29歲柯姓被害人車輛到停車場內，雙方下車，李男疑對空、地面開5槍，未擊中被害人，犯案後隨即逃離並自行攜帶涉案手槍1把至丹鳳派出所投案。

警方表示，全案疑似因債務糾紛所引起，詢後，警方依殺人未遂及槍砲等罪嫌，將李男移送新北地方檢察署偵辦，目前已組成專案小組積極深入追查中。